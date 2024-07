Samsung Galaxy S24 FE si fa più reale, fra colorazioni e immagini render

Man mano che passano le settimane il prossimo flagship economico di Samsung diventa sempre più reale e tangibile. Dopo la carrellata di informazioni sulle specifiche ecco arrivare anche le immagini render di Onleaks, che svelano come potrebbe essere il design di Samsung Galaxy S24 FE.

Samsung Galaxy S24 FE sempre più vicino: OnLeaks pubblica le immagini render

Come avvenuto già in precedenza, ricordiamo che le immagini render di OnLeaks non rappresentano dei contenuti “ufficiosi” (a meno che non venga specificato) ma dei render realizzati su quanto visto dall’insider o sui dettagli che è riuscito a raccogliere. Nel caso di Samsung Galaxy S24 FE in precedenza ci siamo già imbattuti in uno scorcio del dispositivo, quindi questo potrebbe essere effettivamente il suo design.

Il flagship economico si inspira ai fratelli maggiori della serie, una scelta di stile già vista. Le dimensioni sarebbero di 162 x 77,3 x 8 mm (con uno schermo da 6,65″), quindi dovremmo avere a che fare con una soluzione leggermente più grande di Galaxy S24 (147 x 70,6 x 7,6 mm – display da 6,2″) e di S24+ (158,5 x 75,9 x 7,7 mm – display da 6,7″). Come rivelato da Ross Young, sarebbe venduto nelle colorazioni Black (la più prodotta), Gray, Light Blue, Light Green e Yellow.

Le specifiche si fanno sempre più chiare (e non ci sono buone nuove per la fotocamera), mentre l’uscita è ancora incerta: si vocifera dell’evento Unpacked di luglio oppure successivamente, verso fine 2024.

Samsung Galaxy S24 FE – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 162 x 77,3 x 8 mm

Certificazione IP /

/ Display flat Dynamic AMOLED da 6,65″ Full HD+ (oppure 6,1″ o 6,7″) con refresh rate dinamico fino a 120 Hz

(oppure 6,1″ o 6,7″) con refresh rate dinamico fino a Lettore d’impronte sotto il display

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520) e GPU Adreno 750

a 4 nm TSMC SoC Samsung Exynos 2400 a 4 nm Samsung CPU octa-core (1 x 3,21 GHz X4 + 2 x 2,9 GHz A720 + 3 x 2,6 GHz A720 + 4 x 1,95 GHz A520) con GPU Xclipse 940

a 4 nm Samsung 8/12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256 GB di storage (UFS 3.1/4.0) non espandibile

di storage (UFS 3.1/4.0) non espandibile Batteria da 4.500 mAh , presumibilmente con ricarica rapida da 25W e wireless (anche inversa)

, presumibilmente con ricarica rapida da e (anche inversa) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB Type-C 3.1, Speaker stereo

Fotocamera da 50 MP con sensore principale ISOCELL GN3 (1/1,57″, 1,0 μm)

con sensore principale ISOCELL GN3 (1/1,57″, 1,0 μm) Selfie camera da /

Sistema operativo Android 14 con One UI 6.1

