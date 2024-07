Samsung Galaxy Ring: brutte notizie per i prezzi in Europa, costerà un occhio della testa!

Aggiornamento 04/07: un noto leaker che gode di grande affidabilità ha fatto trapelate in rete i possibili prezzi europei per il nuovo Samsung Galaxy Ring e c’è davvero poco da stare allegri. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

L’era degli anelli smart sta per iniziare, ma chi credeva che questo nuovo settore tecnologico sarebbe stato più economico rispetto agli attuali wearable sta per avere un brusco risveglio. Stando alle prime informazioni trapelate in rete, infatti, il nuovo Samsung Galaxy Ring potrebbe avere un costo addirittura superiore a quello di tanti smartwatch attualmente presenti sul mercato.

Il prezzo di Samsung Galaxy Ring potrebbe essere molto salato

Crediti: Samsung

Secondo le informazioni condivise dal celebre insider Yogesh Brar, il nuovo Samsung Galaxy Ring potrebbe arrivare a costare tra i 300 e 350 dollari negli Stati Uniti, venendo proposto quindi un prezzo superiore rispetto a quello di Galaxy Watch 6 nella variante 44mm LTE (e presumibilmente superiore anche a quello del futuro Galaxy Watch 7). Il prezzo, quindi, si avvicinerebbe molto a quello attualmente proposto da Oura Ring, uno dei primi anelli smart ad arrivare sul mercato.

Si tratta, tuttavia, di indiscrezioni: come sempre quindi prima di trarre conclusione affrettate è sempre meglio attendere informazioni direttamente dall’azienda coreana, che potrebbero arrivare già nel corso di quest’estate.

Crediti: Evan Blass

Il noto insider Evan Blass, inoltre, ha mostrato nella sua newsletter quella che potrebbe effettivamente essere la procedura d’acquisto di Samsung Galaxy Ring. In particolar modo, gli utenti potranno richiedere un Sizing Kit nel caso in cui siano interessanti all’acquisto dell’anello intelligente ma non conoscano la propria taglia.

Samsung Galaxy Ring, a quanto pare, potrà essere acquistato anche senza selezionare la taglia, per poi aggiungerla all’ordine solo dopo aver ricevuto il Sizing Kit ed avere determinato in modo accurato la taglia del dito su cui voler indosare l’anello.

Secondo il celebre leaker BillBil-Kun, che gode di grande affidabilità nel settore, il prezzo europeo di Samsung Galaxy Ring sarà davvero esorbitante: secondo le indiscrezioni emerse in rete in queste ore, infatti, l’anello intelligente dell’azienda coreana sarà disponibile in Francia al prezzo di 449€. Si tratta di ben 100€ in più rispetto a quelli che sono i rumor per la versione statunitense. Il dispositivo, inoltre, sarebbe disponibile sul mercato a partire dal 19 luglio 2024.

Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, lo smart ring di Samsung arriverebbe a costare quanto uno smartphone di fascia media: sicuramente un prezzo molto più alto dell’attuale concorrenza.

