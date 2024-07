Samsung Galaxy Ring senza più segreti: ecco cosa saprà fare

Anche se negli ultimi anni i protagonisti dell’Unpacked estivo erano i gli smartphone pieghevoli, l’evento di metà 2024 porterà con sé un’altra novità: Samsung Galaxy Ring. Dopo smartband e smartwatch, il prossimo passo per il mercato degli indossabili è quello degli anelli smart, e Samsung vuole piazzarsi come primo grande brand a portarli al suo pubblico.

Il teardown dei file APK ci rivela in anticipo le funzionalità di salute di Samsung Galaxy Ring

Ma rispetto agli orologi e ai bracciali smart, cosa potremo fare con Samsung Galaxy Ring? Le indiscrezioni si sono sprecate, e adesso abbiamo informazioni ancora più concrete, mai come prima. Questo grazie al teardown del file APK dell’ultima versione di Samsung Health, l’app che verrà utilizzata dalle persone per gestire l’anello.

Oltre agli scorci della sua interfaccia, questi screenshot ci permettono di scoprire che Galaxy Ring sarà in grado di misurare frequenza cardiaca, stress, temperatura, ciclo mestruale e russamento (non troviamo menzione del sensore SpO2). Mentre le prime funzioni saranno permesse dalla presenza di un sensore biometrico, poter monitorare il proprio russare funzionerà in cooperazione con lo smartphone, dato che serviranno i suoi microfoni per questo tipo di monitoraggio.

Non che ci fossero particolari dubbi, ma sembra sempre più certo che Samsung Galaxy Ring non porterà niente di nuovo sul piatto, agendo piuttosto come una sorta di smartband più discreta da indossare. A meno che la causa legale con Oura cambi qualcosa, la sua presentazione avverrà al Samsung Unpacked estivo, di cui conosciamo date e annunci.

