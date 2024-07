Samsung pensa già a Galaxy Ring 2: sarà una mini-smartband

Sì, avete letto bene: Samsung Galaxy Ring 2. Potrebbe sembrare prematuro parlarne, dato che il primissimo modello attende ancora di essere presentato ufficialmente. Ma l’apparizione in rete di quelle che potrebbero essere le sue primissime immagini non passa inosservata, dandoci un grosso indizio su quella che potrebbe essere la sua principale novità.

La seconda generazione di Samsung Galaxy Ring avrà una funzione inaspettata

Queste immagini provengono da un brevetto che Samsung ha depositato presso l’ente United States Patent Application Publication lo scorso maggio. Ritraggono quello che è palesemente un anello smart, ma rispetto a quello che a breve verrà pubblicamente lanciato presenta un’evidente differenza. La forma non è perfettamente circolare come il modello in arrivo ma è leggermente bombata, dato che incorpora un display AMOLED.

La creazione di una categoria di prodotto come quella degli anelli smart ha come scopo quello di avere al dito un dispositivo indossabile che sia meno ingombrante rispetto a smartwatch e smartband messi al polso. Il compromesso è l’assenza di display, il ché lo rende più comodo da indossare ma più limitato nelle funzioni e meno indipendente dallo smartphone.

Nei brevetti, vediamo invece un anello smart più simile a una smartband, dove il display serve a controllare notifiche e chiamate e visualizzare i dati di salute come frequenza cardiaca, SpO2, pressione, temperatura ed ECG. Fra le feature menzionate c’è anche il supporto alla risposta galvanica della pelle, accelerometro e sensore d’impronte (dal funzionamento non ben chiaro). Rimane il dubbio della batteria, perché alimentare uno schermo non sarà facile per un gadget così piccolo.

Se si chiamerà o meno Samsung Galaxy Ring 2 non è dato saperlo per il momento, perché l’azienda potrebbe scegliere di non utilizzare la classica numerazione e magari preferire utilizzare l’anno, anche se finora sono sempre stati usati i numeri. Anche parliamo di un brevetto, perciò di un prodotto la cui commercializzazione è tutt’altro che certa, perciò per ora è inutile parlare di possibili tempistiche. Per ora, vi basti sapere che il primo Samsung Galaxy Ring sarà molto costoso.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️