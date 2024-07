Samsung Galaxy Buds 3 e 3 Pro senza segreti: c’è chi le ha già comprate

Aggiornamento 05/07: ecco le foto dal vivo delle Samsung Galaxy Buds 3 e Buds 3 Pro, le trovate nell’articolo.

Si cambia registro per le Samsung Galaxy Buds 3 e 3 Pro, le prossime iterazioni delle cuffie true wireless della compagnia sud-coreana. Questo è quanto traspare dalle immagini render pubblicata su X da Evleaks, leaker che difficilmente sbaglia un colpo quando si parla di fughe di notizie in ambito tech. Perché, differentemente a quanto visto finora, per questi nuovi auricolari l’azienda avrebbe deciso di attuare un nuovo design, abbandonando i vecchi stilemi per una buona ragione.

Spuntano le immagini render delle nuove Samsung Galaxy Buds 3 e 3 Pro

Dopo quelle iniziali censurate, adesso abbiamo le immagini stampa ufficiose da cui si capisce che Samsung Galaxy Buds 3 e Buds 3 Pro sarebbero ben diverse dai modelli precedenti. La differenza fra i due modelli è nell’indossabilità, visto che il modello base ha un design meno invasivo per l’orecchio mentre quello Pro è di tipo in-ear. Possiamo poi notare degli accenti cromatici blu e arancio, che ritroviamo anche su Samsung Galaxy Watch FE.

Viene abbandonato lo stile “a fagiolo” delle prime due generazioni di cuffie true wireless in favore di un design a stelo che ricorda molto da vicino le AirPods Pro di Apple. Il motivo non sarebbe uno mero esercizio visivo bensì la scelta di migliorare le caratteristiche tecniche, a partire da una cancellazione attiva del rumore più performante. Questo è possibile grazie proprio a questa modifica strutturale, dato che lo stelo permette ai microfoni di essere più vicini alla bocca e separare meglio la voce dal rumore ambientale.

Dopo le immagini render, il tutto viene confermato anche dalle foto dal vivo scattate da un utente che ha già avuto modo di mettere le mani sopra sul modello Pro. Oltre alle cuffie, nelle foto vediamo nuovamente un guscio di trasporto dotato di coperchio in plastica trasparente.

Senza contare che dimensioni maggiori significa una batteria più grande (si dice salirebbe a 500 mAh) perciò un’autonomia più estesa fino a 30 ore. Dall’immagine si intravede anche un’altra novità, Blade Light, cioè una presunta striscia LED il cui scopo non è ancora ben chiaro, se solamente estetico o anche funzionale. A proposito di specifiche, si dice che Samsung Galaxy Buds 3 Pro offrirebbero certificazione IP57, connettività Bluetooth 5.4, supporto 24-bit 96 kHz con standard Samsung Seamless Codec Hi-Fi e tecnologie Ambient Sound e Adaptive Noise Control.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️