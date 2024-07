Samsung Galaxy Buds 3 e 3 Pro ufficiali in Italia con un look tutto nuovo e GALAXY AI

Si cambia registro per le Samsung Galaxy Buds 3 e 3 Pro, i nuovi auricolari true wireless della compagnia sud-coreana: andiamo a scoprire tutte le novità su design, caratteristiche, prezzo e disponibilità in Italia. A questo giro l’azienda ha deciso di attuare un nuovo design, abbandonando i vecchi stilemi per una buona ragione: ecco tutti i dettagli! Ricordiamo che l’evento Unpacked ha visto anche il debutto dei nuovi Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, di Watch 7 e Watch Ultra e dell’anello smart Galaxy Ring!

Samsung Galaxy Buds 3 e 3 Pro: caratteristiche, prezzo e uscita dei nuovi auricolari true wireless premium

Crediti: Samsung

Come anticipato anche in apertura, il design di Samsung Galaxy Buds 3 e Buds 3 Pro cambia radicalmente rispetto a quello dei modelli precedenti. La differenza tra le due TWS riguarda l’indossabilità, visto che la versione base ha un design meno invasivo per l’orecchio (semi in-ear) mentre quello Pro è di tipo in-ear. Possiamo poi notare degli accenti cromatici blu e arancio, che ritroviamo anche su Samsung Galaxy Watch FE.

Viene abbandonato lo stile “a fagiolo” delle prime due generazioni di cuffie true wireless in favore di un design a stelo che ricorda molto da vicino le AirPods Pro di Apple. Il motivo non sarebbe uno mero esercizio visivo bensì la scelta di migliorare le caratteristiche tecniche, a partire da una cancellazione attiva del rumore più performante. Questo è possibile grazie proprio a questa modifica strutturale, dato che lo stelo permette ai microfoni di essere più vicini alla bocca e separare meglio la voce dal rumore ambientale. Oltre alle cuffie, cambia look anche il guscio di trasporto dotato ora di un coperchio in plastica trasparente.

Crediti: Samsung

Le dimensioni maggiori permettono di avere una batteria più grande (si sale a 515 mAh) perciò un’autonomia più estesa fino a 30 ore con ANC disattivato e fino a 24/26 ore con ANC attivo (Buds 3/3 Pro). È presente anche un’altra novità ossia la Blade Light, una striscia LED con effetti di luci personalizzabili (presente solo a bordo di Buds 3 Pro). A proposito di specifiche, entrambi i modelli offrono una certificazione IP57, connettività Bluetooth 5.4, supporto 24-bit 96 kHz con standard Samsung Seamless Codec Hi-Fi e tecnologie Ambient Sound e Adaptive Noise Control. Non manca il supporto di Galaxy AI, l’intelligenza artificiale di Samsung presente con varie funzioni: è possibile attivare Interprete in modalità Ascolto su Galaxy Z Fold 6 o Flip 6 con la serie Galaxy Buds 3 collegata alle orecchie. Questa funzione permette, per esempio, di ascoltare la lezione tradotta direttamente attraverso gli auricolari, rimuovendo le barriere linguistiche.

Crediti: Samsung

Inoltre, la semplice pronuncia di due parole tramite Comando vocale consente di controllare funzioni come la riproduzione o l’interruzione della musica senza toccare manualmente gli auricolari o il telefono. Il suono può anche essere ottimizzato in modo intelligente, indipendentemente da come vengono indossati i Galaxy Buds. I microfoni della serie Galaxy Buds 3 analizzano il suono interno ed esterno in tempo reale per migliorare il suono e la qualità della cancellazione attiva del rumore (ANC) attraverso l’equalizzazione adattiva e l’ANC adattiva. E quando si ascolta la musica, gli auricolari Buds 3 Pro raccolgono e identificano costantemente il suono circostante per regolare automaticamente il livello ottimale di rumore e suono senza la regolazione manuale tramite il controllo disturbi adattivo, il rilevamento degli allarmi e il rilevamento vocale, il tutto per fornire maggiore comodità.

I nuovi auricolari true wireless Samsung Galaxy Buds 3 e Buds 3 Pro sono già disponibili in preordine in Italia, al prezzo – rispettivamente – di 179€ e 249€. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

