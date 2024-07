La next big thing di Samsung? Le batterie, a partire dagli smartwatch

Quante volte avete sentito parlare di come le batterie stanno per essere rivoluzionate? Moltissime, e spesso e volentieri sono il primo a evitare di parlarvi dell’ennesima invenzione che poi non trova riscontro all’atto pratico se non in qualche laboratorio in giro per il mondo. Samsung è in prima linea sotto questo punto di vista, avendo una divisione che se ne occupa e che si starebbe apprestando a introdurre al grande pubblico il concetto di batterie a stato solido.

Samsung starebbe preparando l’introduzione di batterie SSB per i suoi futuri smartwatch

Non è la prima volta che ne sentiamo parlare in casa Samsung, ma prima di tutto cos’è una batteria allo stato solido? Rispetto a quelle a cui siamo abituati oggi, come nel caso di quelle Li-ion che utilizzano elettroliti liquidi o gelatinosi, è un tipo di batteria in cui sia gli elettrodi (anodo e catodo) che l’elettrolita sono realizzati con materiali solidi (ceramici, vetrosi, polimerici o composti ibridi).

Questa differente composizione chimica comporta tutta una serie di vantaggi, in primis la sicurezza: mancando elettroliti liquidi che sono infiammabili, sono meno soggette a incendiarsi o esplodere, e questo gli permette anche di lavorare a temperature più elevate. C’è poi il discorso longevità raddoppiata, godendo di una maggiore durata della vita in termini di cicli di carica/scarica grazie a un elettrolita solido che si degrada più lentamente. Infine la maggiore autonomia, avendo una densità energetica più alta che permette di immagazzinare più Ampere/ora nello stesso spazio.

Samsung Electro-Mechanics sta lavorando in prima linea verso l’obiettivo di portare le batterie a stato solido nel mercato dell’elettronica consumer. Finora si è limitata a utilizzarle nel mondo delle auto elettriche, ma nei suoi piani ci sarebbe quello di introdurle anche nella tecnologica di comune utilizzo. Si partirebbe dagli smartwatch, fra i dispositivi che causa spazio limitato più soffrono nell’avere batterie così piccole. L’anno X sarebbe quello del 2026: il debutto sarebbe quindi previsto su Samsung Galaxy Watch 9/10, ma non è da escludere che questo fregio sia esclusivo di un futuro Galaxy Ultra.

Ovviamente Samsung non è l’unica che sta lavorando in questa direzione: una delle poche che si è pubblicamente esposta è Xiaomi, che dimostrò come le batterie a stato solido permettessero a Xiaomi 13 di avere un amperaggio ben più capiente.

