Bici elettriche in sconto su Geekmall: per le tue pedalate estive, si parte da 509€!

I saldi green di Geekmall continuano anche per il mese di luglio: dopo aver visto i migliori monopattini elettrici in promozione è tempo di pensare anche alle e-bike. Lo store ha selezionato tre modelli, ognuno con la sua fascia di prezzo: le bici sono in offerta con codice sconto e ovviamente c’è spazio anche per l’immancabile spedizione dai magazzini europei dello store (ovviamente gratis).

I saldi estivi di Geekmall continuano: ecco le migliori bici elettriche in sconto (con coupon e spedizione dall’Europa)

Crediti: Myatu

Cerchi una bici elettrica da città, agile e potente, senza rinunce e dotata di tutti i comfort? Allora ONESPORT OT05 è di certo il modello che fa al caso tuo: si tratta di una city bike elettrica con tanto di un pratico portapacchi posteriore, una seduta comoda, un motore da 250W (abbinato ad un sensore di coppia) e pneumatici da 27,5 x 2,25″. L’ammortizzatore a forcella anteriore assorbe gli urti durante la guida mentre i freni a disco idraulici garantiscono la massima sicurezza. Presente all’appello un cambio Shimano a 7 velocità, per un’esperienza di guida sempre fluida e scattante. L’app per smartphone ti permette di visualizzare i parametri degli spostamenti mentre la batteria da 36V 18.2Ah offre un’autonomia fino a 60 km in modalità elettrica e fino a 120 km in quella assistita. Il prezzo finale scende a 929€, in offerta lampo e con codice sconto: in basso trovi il coupon da utilizzare. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto (e gli altri presenti all’interno dell’articolo) prova a disattivare AdBlock.

Halo Knight H03 è la mountain bike elettrica per affrontare ogni strada: bella, dotata do un motore potente da ben 1.000W, è in grado di affrontare salite e vie impervie. Gli pneumatici da 27,5 x 3″ sono pensati appositamente per adattarsi alle diverse condizioni stradali; impossibile non trovare un sistema di assorbimento degli urti (con due ammortizzatori), freni idraulici ed un cambio Shimano a 7 velocità. La batteria da 48V 19.2Ah permette di beneficiare di un’autonomia fino a 90 km (in modalità assistita) e fino a 60 km (in modalità elettrica). Vista la sua natura di MTB, Halo Knight H03 ha un prezzo più consistente: 1.179€ con spedizione EU gratis, una cifra importante ma decisamente ghiotta viste le caratteristiche del veicolo.

Myatu M0126 è la bici elettrica perfetta per chi punta al risparmio e ad un rapporto qualità/prezzo imbattibile: a bordo troviamo un motore da 250W, una batteria da 36V 12.5Ah, doppi freni a disco ed un cambio Shimano a 21 velocità. Una guida fluida e scattante, con tanta autonomia (fino a 50 km) e la massima sicurezza, grazie ai doppi freni a disco. Si tratta del veicolo più economico del trittico, ma in grado di dare grandi soddisfazioni: solo 509€ con il codice sconto dedicato (e la spedizione rapida e gratuita direttamente dai magazzini europei dello store)!

N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

⭐️