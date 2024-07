Questo robot fa le acrobazie, si controlla con un dito e costa solo 33€!

Le macchine radiocomandate nel corso degli anni hanno subito grandi evoluzioni, passando da semplici giocattoli per bambini a veri e propri dispositivi da collezione. Quello che vi presentiamo oggi, però, un robot radiocomandato molto particolare, che compie delle piccole acrobazie ad ogni svolta e può essere addirittura controllato con un solo dito. Qual è la parte migliore? Il prezzo, che è davvero bassissimo!

Questo robot è perfetto per grandi e piccini: oggi a meno di metà prezzo su TomTop

Il robot acrobatico di TomTop ricorda vagamente i cani robot di Boston Dynamics, ma in questo caso al posto delle zampe abbiamo un array di ruote che permettono al dispositivo di effettuare delle piccole acrobazie durante gli spostamenti. Il volto del robot incorpora dei LED per gli occhi, con effetti sonori che accompagnano l’azione, mentre il resto della scocca è realizzata in plastica ABS per assorbire al meglio eventuali urti.

Questo robot può essere controllato a distanza con due diversi radiocomandi a 2.4 GHZ: il primo è molto simile ad un controller per videogiochi e permette di controllare il robot in modo molto classico, mentre il secondo si aggancia al polso e alla dita per offrire un controllo tutto nuovo e molto più divertente.

Il dispositivo è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 500 mAh, che garantisce almeno 25 minuti di autonomia, mentre i controller sono alimentati da due batterie AA nel caso di quello classico e due batterie AAA per il dispositivo al polso.

Il robot acrobatico è disponibile oggi al prezzo di 33.47€, grazie all’offerta lampo di TomTop che lo sconta del 60%. La spedizione avviene direttamente dalla Cina ed è completamente gratuita.

