Redmi Pad SE 4G ufficiale: Xiaomi ritorna ai tablet compatti

Xiaomi l’aveva fatto capire, che voleva tornare a produrre tablet di dimensioni più “umane, e adesso l’ha fatto ufficialmente con Redmi Pad SE 4G. Per quanto non faccia parte del marchio principale ma del suo sub-brand principale, va ad aggiungersi alla lista di tablet di ultima generazione, aggiungendosi al già esistente Redmi Pad SE ma discostandosi non solo per le differenti dimensioni ma anche per l’aggiunta di connettività mobile.

Redmi Pad SE 4G è il nuovo tablet pensato per gli amanti dei modelli compatti

Disponibile nelle tre colorazioni Forest Green, Ocean Blue e Urban Grey, Redmi Pad SE 4G è contenuto in una scocca che misura 211,58 x 125,48 x 8,8 mm per un peso di 370 grammi. Se il modello precedente ha uno schermo da 11″, qua ne troviamo uno da 8,7″ HD+ (1.340 x 800 pixel) in 15:9 con densità di 179 PPI, sempre di tipo LCD con refresh rate a 90 Hz, campionamento del tocco a 180 Hz, luminosità fino a 600 nits e protezione Gorilla Glass 3.

Dallo Snapdragon 680 di Qualcomm passa all’Helio G85 di MediaTek, SoC a 12 nm comprensivo di CPU octa-core (2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55) e GPU Mali-G52 MC2. I tagli di memoria sono da 4 GB di RAM LPDDr4X e 64/128 GB di ROM eMMC 5.1 espandibile via microSD fino a 2 TB. Completano la scheda tecnica speaker stereo Dolby Atmos, ingresso mini-jack, fotocamere da 8 e 5 MP, connettività dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, sensore IR, GPS, software HyperOS 1 e Android 14 e batteria da 6.650 mAh con ricarica 10W via USB-C 2.0.

Redmi Pad SE 4G è disponibile in India al prezzo di partenza da 10.999 Rs (121€) per la variante da 4/64 GB, salendo a 11.999 Rs (132€) per quella da 4/128 GB.

