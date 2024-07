Redmi Pad SE 4G si prepara: ecco la data ufficiale di lancio

Aggiornamento 18/07: arriva l’annuncio ufficiale da parte di Xiaomi, trovate tutti i dettagli nell’articolo.

Chiunque desiderasse acquistare un tablet compatto a marchio Xiaomi, sappiate che è stata confermata l’esistenza di Redmi Pad SE 4G. Dopo essere trapelato in rete, la stessa compagnia cinese ha annunciato che sta per arrivare una nuova versione del già conosciuto tablet, modello di fascia economica che venne presentato dalla società oltre un anno fa. E oltre ad avere il supporto alla connettività dati, offrirebbe anche una diagonale minore del display.

Redmi Pad SE, svelata la variante con rete 4G: ecco come sarà il tablet compatto

Inizialmente si diceva si sarebbe chiamato Redmi Pad SE 8.7 4G, ma i teaser ufficiali si limitano a chiamarlo Redmi Pad SE 4G. Come si evince dal nome una delle principali differenze sarebbe nel reparto connettività, col nuovo tablet che riceverebbe il supporto all’utilizzo delle SIM per accedere alle reti mobili e navigare anche in mobilità, lontani da hotspot e connessioni Wi-Fi.

Secondo i rumor, poi, l’altra novità sarebbe la diagonale dello schermo, che scenderebbe da 11″ a 8,7″. Tuttavia, non escludo che il tablet possa limitarsi a essere una variante 4G del tablet, senza modificarne il resto delle specifiche. C’è anche da dire che la stessa dirigenza di Xiaomi aveva precedentemente solleticato il palato della community sull’esistenza di un tablet compatto Xiaomi.

Le specifiche confermate sono memoria fino a 128 GB, display HD, speaker Dolby Atmos e fotocamere da 8 e 5 MP. È stato avvistato nel database dell’ente certificativo IMEI, dove viene siglato come 24076RP19G, confermando l’esistenza di una sua variante Global. Per il momento, l’annuncio è stato confermato solamente per l’India, dove verrà presentato il prossimo 29 luglio.

