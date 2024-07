Redmi Note 14 Pro sarà il primo con questo inedito SoC Qualcomm

Xiaomi è l’unico produttore di smartphone al mondo a non averne uno solo ma ad avere ben due sub-brand: quello principale è Redmi, e fra le sue prossime uscite c’è Redmi Note 14 Pro. Non sarà l’unico, visto che come sempre avremo una famiglia Note 14 comprensiva di numerosi modelli, ma i rumor si stanno concentrando su quello che sarà il suo System-on-a-Chip.

Redmi Note 14 Pro sta arrivando: sarà uno smartphone con Snapdragon 7s Gen 3

A parlarne è Digital Chat Station: secondo lui, Redmi Note 14 Pro sarà lanciato con lo Snapdragon 7s Gen 3, SoC inedito che attende di essere presentato ufficialmente da Qualcomm. Probabilmente realizzato con nodo produttivo a 4 nm, il SoC “volcano” seguirebbe lo Snapdragon 7s Gen 2 visto proprio su Redmi Note 13 Pro. Ulteriori dati ce li fornisce GeekBench, dove il benchmark ha un risultato di 1.157/3.157 punti in single/multi-core, praticamente al pari dello Snapdragon 7 Gen 3 standard e un aumento di circa il +10% rispetto alla CPU dello Snapdragon 7s Gen 2.

Con una CPU octa-core (1 x 2,5 GHz + 3 x 2,4 GHz + 4 x 1,8 GHz) e GPU Adreno 810 a 480 MHz, guiderebbe un Redmi Note 14 Pro che fra le sue specifiche avrebbe anche un display curvo OLED 1.5K e una fotocamera primaria da 50 MP con “lenti da flagship“: che siano targate Leica? Abbiamo già le prime immagini del mid-range Redmi, anche se chi vorrà una fotocamera ancora più avanzata dovrà rivolgersi a Redmi Note 14 Pro+. Se voleste sapere quando verranno presentati, sappiate che ci sono già le prime date di lancio.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le