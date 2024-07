Redmi Note 14 Pro e Realme 13 Pro: come cambierà il design dei nuovi modelli

È arrivato quel periodo dell’anno in cui si comincia a parlare dei prossimi smartphone mid-range in arrivo e ovviamente i brand che la fanno da padrone in questa fascia sono due, Redmi e Realme. Mentre per la costola di Xiaomi è ancora tutto alla stregua di indiscrezioni, la rivale ha iniziato a scaldare i motori con un primo teaser. Nel frattempo un noto insider ha pubblicato un bozzetto che mostra come dovrebbe cambiare il design dei prossimi Redmi Note 14 Pro e Realme 13 Pro.

Redmi Note 14 Pro e Realme 13 Pro a confronto: ecco i nuovi design, secondo un noto insider

Crediti: Redmi / Realme

L’insider in questione è Digital Chat Station, figura attiva sul social cinese Weibo; l’immagine che vedete in basso mostra quello che dovrebbe essere il design definitivo dei prossimi smartphone in arrivo per Xiaomi e Realme. Per quanto riguarda Realme 13 Pro, il design è stato svelato (in parte) da un teaser ufficiale: lo smartphone avrà lo stesso modulo fotografico circolare del precedente Realme 12 Pro, ma in questo caso ci sarà un leggero cambio di stile con uno spazio inferiore con la scritta HYPERIMAGE+, in riferimento alle migliorie della fotocamera.

Crediti: Weibo

Non ci sono dettagli ufficiali sul design di Redmi Note 14 Pro, ma secondo il leaker avrà un look tutto nuovo rispetto a Redmi Note 13 Pro, con un modulo fotografico centrale che ricorda tantissimo la serie iQOO 12. Purtroppo non ci sono molti dettagli: il dispositivo dovrebbe debuttare entro fine anno in Cina (tra settembre e novembre) ed avere una fotocamera migliorata (seppur da 50 MP e non da 200 MP come quella del predecessore).

