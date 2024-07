Redmi K70 Ultra: ecco la versione speciale dedicata al mondo delle corse!

Le novità dell’estate di Xiaomi sono davvero tante, più di quante anticipate inizialmente dai leak. Non solo troverà spazio il nuovissimo Redmi K70 Ultra, ma anche i pieghevoli MIX Fold 4 e MIX Flip, insieme a Xiaomi Band 9 e altri indossabili. Nel frattempo la casa cinese ha confermato nuovamente la collaborazione con Lamborghini Squadra Corse: è in arrivo una versione speciale di Redmi K70 Ultra dedicata al mondo delle auto da corsa!

Redmi K70 Ultra x Lamborghini Squadra Corse: in arrivo una nuova edizione speciale dedicata al mondo delle auto

K70 Pro Lamborghini Edition – Crediti: Redmi

Da tempo si parla del super flagship della costola della compagnia di Lei Jun: quest’ultima ha lanciato il modello di punta Xiaomi 14 Ultra e lo stesso farà Redmi. Il prossimo Redmi K70 Ultra (protagonista di varie indiscrezioni, con una panoramica piuttosto completa) avrà dalla sua il Dimensity 9300+ di MediaTek, la certificazione IP68, la ricarica rapida da 120W e tanto altro ancora; inoltre si parla già della versione Global, ossia Xiaomi 14T Pro.

K70 Ultra Lamborghini Edition – Crediti: Redmi

L’ultima novità del flagship riguarda il mondo delle corse: Redmi e Lamborghini Squadra Corse saranno partner ancora una volta, con la casa asiatica come sponsor ufficiale. Ovviamente è impossibile non dare uno sguardo al passato recedente: Redmi K70 Pro ha debuttato in versione Champion Edition lo scorso novembre. Si tratta proprio della variante realizzata in collaborazione con la squadra di Lamborghini, caratterizzata da un design che prende spunto dalle auto da corsa.

K70 Ultra Lamborghini Edition – Crediti: Redmi

Anche Redmi K70 Ultra avrà una variante a tema Lamborghini Squadra Corse chiamata Champion Edition: la compagnia cinese ha già pubblicato le immagini ufficiali, svelando il nuovo design. Similmente a quanto avvenuto con il precedente modello ritroviamo uno stile aggressivo e sgargiante, con un look che strizza l’occhio alle auto da corsa. Il design dovrebbe essere l’unico cambiamento, mentre le specifiche sarebbero identiche rispetto a K70 Ultra standard. Il lancio è fissato per il 19 luglio, insieme al resto delle novità di Xiaomi.

Redmi K70 Ultra Champion Edition – Scheda tecnica presunta

K70 Ultra Lamborghini Edition – Crediti: Redmi

dimensioni ???

certificazione IP68

display AMOLED 8T da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel), refresh rate a 144 Hz , protezione Gorilla Glass (?), campionamento del tocco a ??? Hz, 446 PPI, PWM Dimming da 3.840 Hz, luminosità di picco fino a 5.000 nit, chip grafico D1

da (2.712 x 1.220 pixel), refresh rate a , protezione Gorilla Glass (?), campionamento del tocco a ??? Hz, 446 PPI, PWM Dimming da 3.840 Hz, luminosità di picco fino a 5.000 nit, chip grafico Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 9300+ a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-X4 @ 3.4 GHz + 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz) GPU Immortalis-G720

fino a 24 GB di RAM LPDDR5T

di RAM fino a 1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.500 mAh con ricarica da 120W

con ricarica da fotocamera da 108 + 50 + 12 MP (f/???) con OIS, ultra-grandangolare e macro

(f/???) con OIS, ultra-grandangolare e macro selfie camera da 16 MP f/???

f/??? Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C

Android 14 sotto forma di HyperOS

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le