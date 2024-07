Redmi 13 5G ufficiale: il nuovo BUDGET PHONE Xiaomi si difende benissimo

Di recente Xiaomi ha annunciato il budget phone Redmi 13 4G, dispositivo abbastanza basilare (e quindi economico, la cosa ha i suoi vantaggi) lanciato in Italia. Tuttavia ora sappiamo che ci sarà un’ulteriore aggiunta, inizialmente in alcuni mercati Global ma è probabile che vedrà la luce anche alle nostre latitudini. Redmi 13 5G è ufficiale e potrebbe debuttare anche con il brand POCO: ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo arrivato tra specifiche tecniche, prezzo e uscita.

Redmi 13 5G: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo budget phone di Xiaomi

Crediti: Redmi

Il design di Redmi 13 5G attinge a piene mani da quello del modello 4G, ma con un aspetto generale che pare più premium: certificazione IP53, frame in plastica e retro in vetro nelle colorazioni Orchid Pink, Hawaiian Blue e Black Diamond. I bordi sono dritti, il display presenta un punch hole per la selfie camera ed è presente un vetro protettivo Gorilla Glass 3 a proteggere un LCD da 6,79″ Full HD+ (2.460 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz e luminosità fino a 550 nit, ossia le medesime caratteristiche della versione 4G. Il lettore d’impronte è posizionato di lato.

Crediti: Redmi

A troviamo nuovamente lo Snapdragon 4 Gen 2 di Qualcomm ma in versione AE (Accelerated Edition): si tratta della basilare vista a bordo di Redmi 12 5G in questo caso in una variante potenziata con core principale a 2,3 GHz anziché 2,2 GHz. Le memorie sono da 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di ROM UFS 2.2 espandibile via microSD.

La batteria passa a 5.030 mAh (un leggerissimo aumento) con ricarica rapida potenziata da 18W a 33W. Il comparto fotografico fa affidamento su una doppia fotocamera da 108 + 2 MP con Samsung ISOCELL HM6 e macro, fotocamera frontale da 13 MP e software Android 14 sotto forma di HyperOS, con due anni di aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza.

Redmi 13 5G – Scheda tecnica

Crediti: Redmi

Dimensioni di 168,60 x 76,28 x 8,17 mm per un peso di 193 grammi

Certificazione IP53

Display LCD da 6,79″ Full HD+ (2.460 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz e fino a 550 nit di luminosità di picco, con protezione Gorilla Glass 3

da (2.460 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz e fino a 550 nit di luminosità di picco, con protezione Gorilla Glass 3 Lettore d’impronte laterale

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE (Accelerated Edition) a 4 nm Samsung

(Accelerated Edition) a 4 nm Samsung CPU octa-core con 2 x 2,3 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55

GPU Adreno 613

6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128 GB di memoria UFS 2.2 espandibile via micro SD (fino a 1 TB)

di memoria UFS 2.2 espandibile via micro SD (fino a 1 TB) Batteria da 5.030 mAh con ricarica rapida da 33W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C, mini jack cuffie, speaker stereo

Fotocamera da 108 + 2 MP con Samsung HM6 e macro

con Samsung HM6 e macro Selfie camera da 13 MP

Sistema operativo Android 14 con HyperOS

Rebrand in vista: il nuovo Redmi arriverà anche come POCO M7 Pro 5G?

Il telefono è stato certificato per vari paesi con i numeri di modello 2406ERN9CI, 2406ERN9CC e 24066PC95I. I primi due fanno riferimento a Redmi (India e Cina) mentre la terza sigla riguarda un telefono POCO (India). Già il precedente Redmi 12 5G ha avuto varie incarnazioni: il dispositivo è arrivato in Italia sotto la bandiera di Redmi mentre in alcuni mercati è stato presentato come POCO M6 Pro 5G. Di conseguenza si ipotizza che il prossimo Redmi 13 5G arriverà anche come POCO M7 Pro 5G; resta da vedere come farà capolino in Italia e in Europa, se come un dispositivo della costola di Xiaomi oppure con POCO. Al momento le uniche certificazioni avvistate riguardano India e Cina, quindi siamo in attesa di saperne di più.

Quanto costa Redmi 13 5G – Prezzo e uscita

La presentazione di Redmi 13 5G è avvenuta il 9 luglio (in India), ad un prezzo di partenza di circa 154€ al cambio attuale (13.999 INR in offerta lancio) per la versione da 6/128 GB. Il modello maggiorato da 8/128 GB viene proposto in promo lancio a circa 171€ al cambio (15.499 INR). Come evidenziato anche poco sopra, Redmi 12 5G è disponibile in Italia e di conseguenza è lecito ipotizzare anche il nuovo modello arriverà alle nostre latitudini (anche se, come al solito, l’ultima parola spetta a Xiaomi). Intanto ricordiamo che Redmi 13 4G è stato lanciato in Italia ed è disponibile nello store ufficiale.

