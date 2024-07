Redmi 13 5G in arrivo, ma il BUDGET PHONE Xiaomi è già in prova

Aggiornamento 04/07: in vista del lancio ufficiale, Redmi 13 5G non ha già più segreti essendo già nelle mani dei recensori, trovate tutto quanto all’interno dell’articolo.

Di recente Xiaomi ha annunciato il budget phone Redmi 13 4G, dispositivo abbastanza basilare (e quindi economico, la cosa ha i suoi vantaggi) lanciato in Italia. Tuttavia ora sappiamo che ci sarà un’ulteriore aggiunta, inizialmente in alcuni mercati Global ma è probabile che vedrà la luce anche alle nostre latitudine. Redmi 13 5G è in dirittura d’arrivo e potrebbe debuttare anche con il brand POCO: ecco cosa sappiamo finora su specifiche tecniche, prezzo e uscita.

Redmi 13 5G e POCO M7 Pro 5G: tutto quello che sappiamo finora sui prossimi budget phone

Il design di Redmi 13 5G attinge a piene mani da quello del modello 4G, ma con un aspetto generale che pare più premium: certificazione IP53, frame in plastica e retro in vetro nelle colorazioni Orchid Pink, Hawaiian Blue e Black Diamond. I bordi sono dritti, il display presenta un punch hole per la selfie camera ed è presente un vetro protettivo Gorilla Glass 3 a proteggere un LCD da 6,79″ Full HD+ (2.460 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz e luminosità fino a 550 nit, ossia le medesime caratteristiche della versione 4G. Il lettore d’impronte è posizionato di lato.

Xiaomi ha già confermato parte delle specifiche tecniche del prossimo Redmi 13 5G: a bordo troviamo nuovamente lo Snapdragon 4 Gen 2 AE di Qualcomm, soluzione basilare vista a bordo di Redmi 12 5G in questo caso in versione Advanced con core principale a 2,3 GHz anziché 2,2 GHz. Le memorie sono da 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di ROM UFS 2.2 espandibile via microSD.

La batteria passa a 5.030 mAh (un leggerissimo aumento) con ricarica rapida potenziata da 18W a 33W. Il comparto fotografico fa affidamento su una doppia fotocamera da 108+2 MP con Samsung ISOCELL HM6 e macro, fotocamera frontale da 13 MP e software Android 14 sotto forma di HyperOS, con due anni di aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza.

Redmi 13 5G – Scheda tecnica presunta

Certificazione IP53

Display LCD da 6,79″ Full HD+ (2.460 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz e fino a 550 nit di luminosità di picco

da (2.460 x 1.080 pixel) con refresh rate a e fino a 550 nit di luminosità di picco Lettore d’impronte laterale

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU octa-core con 2 x 2,3 GHz A78 + 6 x 2 GHz A55

GPU Adreno 613

6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128 GB di memoria UFS 2.2 espandibile via micro SD

di memoria UFS 2.2 espandibile via micro SD Batteria da 5.030 mAh con ricarica rapida da 33W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C, mini jack cuffie, sensore IR, speaker stereo

Fotocamera da 108+2 MP (f/1.75-2.4) con macro

(f/1.75-2.4) con macro Selfie camera da 13 MP (f/???)

(f/???) Sistema operativo Android 14 con HyperOS

Rebrand in vista: il nuovo Redmi arriverà anche come POCO M7 Pro 5G?

Il telefono è stato certificato per vari paesi con i numeri di modello 2406ERN9CI, 2406ERN9CC e 24066PC95I. I primi due fanno riferimento a Redmi (India e Cina) mentre la terza sigla riguarda un telefono POCO (India). Già il precedente Redmi 12 5G ha avuto varie incarnazioni: il dispositivo è arrivato in Italia sotto la bandiera di Redmi mentre in alcuni mercati è stato presentato come POCO M6 Pro 5G. Di conseguenza si ipotizza che il prossimo Redmi 13 5G arriverà anche come POCO M7 Pro 5G; resta da vedere come farà capolino in Italia e in Europa, se come un dispositivo della costola di Xiaomi oppure con POCO. Al momento le uniche certificazioni avvistate riguardano India e Cina, quindi siamo in attesa di saperne di più.

Quanto costa Redmi 13 5G – Prezzo e uscita

Crediti: Redmi

La data di presentazione di Redmi 13 5G è fissata per il 9 luglio (in India), pare ad un prezzo inferiore ai 168€ al cambio (meno di 15.000 IRN). Come evidenziato anche poco sopra, Redmi 12 5G è disponibile in Italia e di conseguenza è lecito ipotizzare anche il nuovo modello arriverà alle nostre latitudini (anche se, come al solito, l’ultima parola spetta a Xiaomi). Intanto ricordiamo che Redmi 13 4G è stato lanciato in Italia ed è disponibile nello store ufficiale.

