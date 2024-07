Red Magic 9S Pro: il gaming phone di razza arriva in Italia

Per tutti gli appassionati di smartphone da gaming, il debutto in Italia di Red Magic 9S Pro rappresenta l’ennesima proposta degna di nota. Manca la variante Pro+, che rimane per ora un’esclusiva cinese, ma anche la variante Pro non va sottovalutata, avendo dalla sua una scheda tecnica di fascia alta che presenta poche differenze.

Red Magic 9S Pro: la variante Global debutta ufficialmente in Italia

Crediti: Red Magic

La sua natura videoludica fa sì che Red Magic 9S Pro abbia un telaio che si adatta alle necessità di chi è solito giocare molto col suo smartphone. Profilo squadrato, schermo piatto, un paio di pulsanti touch sul frame con campionamento del tocco a 520 Hz e le immancabili luci LED RGB sul retro, in corrispondenza di logo e ventola di raffreddamento fino a 22.000 RPM.

Rispetto a Red Magic 9 Pro, la differenza principale sta nello Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, versione overclockata del SoC Qualcomm con frequenze maggiorate: la CPU Kryo sale da 3,3 a 3,4 GHz, e la GPU Adreno 750 da 903 MHz a 1 GHz. Ciò fa sì che il punteggio Antutu sia da primo della classifica con ben 2.369.542 punti, traguardo tagliato anche grazie alle memorie LPDDR5X e UFS 4.0 e all’impianto di dissipazione con camera di vapore da 10.182 mm², che con la ventola può scendere fino a 18° C.

La variante Pro ha un vantaggio non di poco conto rispetto a quella Pro+, che ha una batteria da 5.500 mAh: qua l’amperaggio sale a 6.500 mAh, seppur con una ricarica rapida a 80W (35 minuti per una carica completa) anziché a 165W (16 minuti). Per chi preferisse, è anche possibile bypassare la batteria e alimentare il telefono direttamente col caricatore da muro in dotazione, abbassando ulteriormente le temperature.

Non dimentichiamo il display, un OLED piatto con pannello BOE Q9+ da 6,8″ Full HD+ (2.480 x 1.116 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco fino a 2.000 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 1.600 nits, sensore ID ottico e protezione Gorilla Glass 5. Ritroviamo la fotocamera sotto al display, da 16 MP, così come la fotocamera posteriore da 50+50+2 MP con Samsung GN5 e OIS, ultra-grandangolare Samsung JN1 e sensore di profondità.

La scheda tecnica non manca di offrire speaker stereo DTS:X Ultra così come ingresso mini-jack per le cuffie, connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS a doppia frequenza, USB-C 3.2 Gen2 con DisplayPort, software Android 14 con Red Magic 9.5 OS.

Red Magic 9S Pro è disponibile all’acquisto al prezzo di 649€ per le varianti Sleet e Frost da 12/256 GB, salendo a 799€ per quelle Snowfall e Cyclone da 16/512 GB.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️