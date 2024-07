Red Magic 9S Pro+ avrà un LOOK DA GAMER: immagini ufficiali

Aggiornamento 01/07: Red Magic pubblica le immagini ufficiali dei suoi prossimi 9S Pro e 9S Pro+, le trovate nell’articolo.

A distanza di vari mesi dall’uscita della serie Red Magic 9 Pro ecco che si torna a parlare del brand cinese e stavolta con un po’ di sorprese. Tra queste ci saranno i nuovi Red Magic 9S Pro e 9S Pro+, come da tradizione: la data di presentazione è stata confermata e non possiamo che aspettarci dei dispositivi votati alle performance, ovviamente i primi con Snapdragon 8 Gen 3 Leading.

Red Magic 9S Pro e 9S Pro+: ufficiale la data di presentazione dei nuovi gaming phone

Non aspettatevi novità visive: Red Magic 9S Pro e Pro+ saranno identici a 9 Pro e Pro+. Disponibili nelle colorazioni Dark Knight, Day Warrior, Deuterium Transparent Silver Wing e Deuterium Transparent Dark Night, avranno l’estetica tipica degli smartphone da gaming, con elementi della scocca in trasparenza, la ventola di raffreddamento subito sotto alla fotocamera e la sua griglia di dissipazione del calore.

Similmente a quanto visto con la precedente generazione, questi sono i primi top di gamma ad arrivare sul mercato con lo Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition, chipset inedito ma solo nel nome. Infatti, proprio come avvenuto lo scorso anno il SoC in questione sarebbe un rebrand dello Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, esclusiva temporale dei top di gamma della famiglia Samsung Galaxy S24. Il risultato è pari a ben 2.369.542 punti sulla piattaforma di benchmarking Antutu, infrangendo il record precedente.

Di seguito trovate un confronto tra i due chipset della serie 8 Gen 3 con tutti i dettagli sulle caratteristiche tecniche.

Snapdragon 8 Gen 3 4 nm N4P TSMC 1 x 3,3 GHz Cortex-X4 + 3 x 3,15 GHz Cortex-A720 + 2 x 2,96 GHz Cortex-A720 + 2 x 2,27 GHz Cortex-A520 Adreno 750 fino a 903 MHz LPDDR5X-4800, UFS 4.0

Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy 4 nm N4P TSMC 1 x 3,39 GHz Cortex-X4 + 3 x 3,15 GHz Cortex-A720 + 2 x 2,96 GHz Cortex-A720 + 2 x 2,27 GHz Cortex-A520 Adreno 750 fino a 1 GHz LPDDR5X-4800, UFS 4.0



Ma cosa possiamo aspettarci da Red Magic 9S Pro+? Probabilmente la versione maggiorata avrà dalla sua un taglio di memoria superiore (fino a 24 GB/1 TB) ed una batteria da 5.500 mAh con ricarica da 165W, mentre in entrambi i casi ci sarà il chipset Qualcomm “potenziato”. Segnaliamo che oltre ai due smartphone Red Magic presenterà anche il suo primo notebook da gaming.

L’annuncio è arrivato tramite i canali social di Red Magic e al momento fanno riferimento al mercato cinese. Tuttavia non è da escludere che Red Magic 9S Pro arrivi anche in Italia, vista l’uscita del precedente Red Magic 8S Pro alle nostre latitudini. Tornando alla data di presentazione, l’evento avrà luogo il prossimo 3 luglio: si fa riferimento ad una serie di smartphone quindi è probabile che anche quest’anno ci saranno due telefoni, ossia 9S Pro e 9S Pro+.

