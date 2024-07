Recensione Wanbo Mozart 1 Pro: proiettore Android 11 compatto, luminoso e con certificazione Netflix

Naturale evoluzione del Mozart 1, il Wanbo Mozart 1 Pro è un proiettore FullHD in grado di decodificare anche i video in 4K, dotato di autofocus e correzione trapezoidale automatica, Android 11 e, soprattutto, certificazione Widevine L1 che garantisce la riproduzione a massima risoluzione di tutti i contenuti di Netflix.

Tutte caratteristiche che, sì, sono un grande passo in avanti rispetto alla generazione precedente, ma che non hanno influenzato il prezzo di vendita, rendendo (ancora una volta) il dispositivo del brand partner di Xiaomi uno dei proiettori smart Android con il rapporto qualità prezzo più interessante.

Lo stiamo provando da un po’, ci abbiamo giocato, guardato gli Europei di calcio 2024 e ore e ore di serie TV in streaming: siamo quindi pronti a raccontarvi tutti i suoi pro ed i suoi contro, nella nostra recensione.

Recensione Wanbo Mozart 1 Pro

Videorecensione Wanbo Mozart 1 Pro

Design e materiali

Rispetto alla generazione precedente, la differenza più evidente che introduce il Wanbo Mozart 1 Pro è la colorazione: il proiettore smart passa dal tipico bianco del brand, ad un grigio opaco molto più “pro”, ma le dimensioni rimangono comunque molto compatte, tipiche di un proiettore portatile. Ad ogni modo, appena estratto dalla scatola ci si rende conto che design e materiali potrebbero definirlo un “top di gamma”, e la cura nei dettagli è sempre alta, come in tutti gli altri prodotti di Wanbo.

Pesa 3.5 Kg ed è grande 176 x 209 x 223 mm, e materiali e processo costruttivo sono quelli tipici dell’ecosistema di Xiaomi, quindi di buona qualità rispetto al prezzo di vendita, ed è così anche il design: il design è elegante ma minimale e assemblato con una plastica di ottima qualità.

Queste dimensioni però, sono dovute non solo al grande sistema di dissipazione che utilizza una doppia ventola (con una rumorosità massima prossima ai 35 dB) e all’ottica, decisamente di grandi dimensioni, posizionata frontalmente, ma soprattutto al suo sistema audio: Wanbo Mozart 1 Pro integra due speaker da 8W ciascuno, la cui struttura interna è realizzata come quella di un vero e proprio speaker e che, come vedremo, si sentono davvero molto bene.

E così come abbiamo visto nella generazione precedente, anche Wambo Mozart 1 Pro purtroppo non può essere posizionato su un treppiedi ma, a differenza di gran parte dei suoi diretti competitor, integra anche un supporto posizionato nella parte bassa del dispositivo che, se aperto, permette di regolare l’inclinazione del proiettore a 7° quando è appoggiato su una superficie piana.

Posteriormente ci sono tutte le porte, anche se rispetto alla generazione precedente ne viene persa una. Wambo Mozart 1 Pro integra un ingresso HDMI, una porte USB e l’uscita per le cuffie con il tipico jack da 3.5 mm. C’è quindi una porta USB in meno, e continuano a mancare un’uscita eArc o quantomeno un’uscita ottica digitale: insomma, l’unico modo per collegare un sistema audio esterno è il Bluetooth, oppure il collegamento analogico tramite il jack delle cuffie.

Poco male però, perché il sistema audio del Wanbo Mozart 1 Pro continua ad essere tra i migliori non solo della sua fascia di prezzo, ma anche della categoria, e per trovare qualcosa dello stesso livello si dovrebbe spendere cifre molto più alte.

Di buona qualità anche il telecomando, che è lo stesso che troviamo negli altri modelli del brand, è realizzato con una plastica ma molto solida ed integra tutti i tasti necessari per gestire in modo completo ed immediato il sistema operativo del proiettore.

Caratteristiche tecniche

Da un punto di vista tecnico, rispetto alla generazione precedente il Wanbo Mozart 1 Pro guadagna la codifica dei video in 4K, nonostante continui ad essere un proiettore FullHD. Anche in questo modello il brand ha utilizzato il suo sistema ottico a 5 lenti completamente chiuso, con il quale vengono isolate efficacemente le fonti idi luci esterne che potrebbero interferire. Il risultato è un’immagine più luminosa e contrastata, con una buona nitidezza (soprattutto se valutata in base al prezzo di vendita del dispositivo).

La tecnologia si chiama PixelPro 5.0 ed è caratterizzata da una luminosità di picco di 900 ANSI Lumen, accompagnata da un ottimo contrasto di 3000:1 ed un buon bilanciamento generale. Certo, non si può pretendere che l’immagine sia perfettamente visibile su un muro in un ambiente illuminato, ma qualora si utilizzasse un telo per proiezione in un ambiente buio, le cose cambierebbero profondamente.

La risoluzione nativa è una FullHD, ma (di nuovo) è un proiettore in grado di decodificare anche file video in 4K: a una distanza di 1.5 m dal muro l’immagine è 55″, a 2.1 m è 80″, a 2.6 m è già 100″ e a 3.1 m è 120″.

Come ho già detto, davvero buono l’audio proveniente dai due speaker simmetrici da 8w che, grazie alla loro struttura interna, sono in grado di riprodurre in maniera egregia tutte le frequenze, comprese quelle basse a 65 Hz e che possono essere utilizzati anche per trasformare il Wanbo Mozart 1 Pro in un vero e proprio speaker Bluetooth.

Anche la dotazione hardware che anima il proiettore è di buona qualità e riesce a gestire senza troppi problemi il sistema operativo di Google che, come vedremo, rispetto alla generazione precedente passa da Android 9 ad Android 11.

Ma, proprio come il modello dell’anno scorso, anche Wanbo Mozart 1 Pro non è dotato di una batteria e per poterlo utilizzare sarà necessario sempre collegarlo alla presa elettrica.

Qualità dell’immagine

Ma come si vede questo Wanbo Mozart 1 Pro? Molto, molto bene, soprattutto se valutato in base al suo prezzo di vendita. Certo, è sempre consigliabile utilizzarlo con un buon telo per la proiezione, ma indipendentemente dalla superficie una cosa è certa: la qualità del Wanbo Mozart 1 Pro è sorprendentemente buona se paragonata a quella dei suoi diretti competitor.

Sia chiaro, stiamo sempre parlando di un proiettore Android economico che, no, non si può (e non si deve) paragonare a modelli top di gamma venduti a cifre astronomiche, ma è indubbio che il rapporto qualità prezzo di questo modello è molto alto, soprattutto grazie alla tecnologia Pixel Pro 5.0 utilizzata dal brand.

Perché è proprio il nuovo sistema di lenti che con il Wanbo Mozart 1 Pro il brand è riuscito a ridurre drasticamente quella sorta di “layer” che si genera nei proiettori di questa categoria, ed il buon rapporto di contrasto di 3000:1 rende, in via generale, l’immagine particolarmente nitida.

Integra poi l’autofocus, la correzione automatica della distorsione trapezoidale, l’allineamento intelligente dello schermo e la prevenzione degli ostacoli: ogni volta che il dispositivo rileverà un movimento, eseguirà automaticamente entrambe le operazioni in modo da proiettare l’immagine sempre nel miglior modo possibile e, qualora una persona passasse avanti al proiettore acceso, il sistema la riconoscerà e spegnerà la lente in modo da proteggere gli occhi. E sono tutte caratteristiche che difficilmente si trovano in modelli della sua fascia di prezzo.

Software

A bordo poi, troviamo Android 11. Rispetto alla generazione precedente quindi Wanbo Mozart 1 Pro guadagna un aggiornamento corposo nel sistema operativo, che però non introduce novità rivoluzionare in quanto ad interfaccia grafica, ma amplia sicuramente la compatibilità con le app disponibili nel Play Store ed integra aggiornamenti di sicurezza più recenti.

Del sistema operativo di Google ne abbiamo parlato talmente tanto che mi sembra ridondante ripeterne tutti i vantaggi e le caratteristiche, ma a mio avviso è importante che teniate a mente 3 cose: integra il chromecast (e con un’app anche Air Play) il che vuol dire che potrete trasmettere i contenuti dello smartphone direttamente al proiettore, grazie al Play Store potrete scaricare un numero praticamente infinito di app e, infine, Wanbo Mozart 1 Pro è uno dei pochissimi proiettori della sua fascia di prezzo ad essere certificato ufficialmente Netflix, quindi non avrete alcun problema con lo streaming dei vostri contenuti preferiti.

Prezzo di vendita e conclusioni

Il prezzo di vendita del Wanbo Mozart 1 Pro è di 369,00 euro ma, tramite il box in basso, potrete acquistarlo con uno sconto molto interessante grazie ad un coupon. Ma, sconto o meno, stiamo parlando di un prodotto che ci ha convinti a pieno non solo per la qualità dell’immagine e per la presenza di Android 11, ma anche per la qua qualità di assemblaggio e per i materiali utilizzati.

Certo, mi sarebbe piaciuto vederlo dotato di una batteria e di un supporto per il treppiedi: se avesse avuto queste due caratteristiche sarebbe stato probabilmente il miglior proiettore smart economico della sua fascia di prezzo.



