Recensione UGREEN Nexode Power Bank da 20.000 e 12.000 mAh: anche la ricarica è smart

Nel corso degli ultimi anni sempre più dispositivi hanno subito delle particolari trasformazioni che li hanno rese sempre più smart, anche i classici power bank che aiutano le batterie dei nostri smartphone ad arrivare fino a sera. UGREEN, però, ha deciso di premere sull’acceleratore ed integrare delle particolari funzionalità nei suoi dispositivi grazie a dei display interattivi che mostrano informazioni sempre più dettagliate. Scoprite insieme a noi in questa recensione i nuovi UGREEN Nexode Power Bank da 20.000 e 12.000 mAh!

Recensione UGREEN Nexode Power Bank da 20.000 e 12.000 mAh

Design e materiali

I due modelli di UGREEN Nexode Power Bank offrono un design molto simile tra di loro, ma chi ruba davvero la scena è la versione da 20.000 mAh: con uno stile a colonna che si sviluppa in altezza, questo dispositivo è dotato sulla parte frontale di un display TFT interattivo a colori che mostra tutte le informazioni utili relative alla ricarica, con delle simpatiche animazioni che ultimamente caratterizzano i prodotti del brand. Con una livrea grigia satinata, la power bank risulta particolarmente elegante: le tre porte di ricarica (2 USB-C e 1 USB-A) sono posizionate in cima al dispositivo, mentre sul fianco troviamo il pulsante di accensione accompagnato dalla scritta serigrafata “More than power“.

Sul retro, invece, troviamo dei gommini antiscivolo che tengono ben saldo il power-bank sulle superfici piane. Ad un primo sguardo il dispositivo non sembra essere sicuramente un peso piuma, ma UGREEN ha lavorato molto bene nel bilanciamento del peso: nonostante il power bank arrivi a toccare i 480 grammi, la portabilità non sembra essere mai compromessa grazie ad un corpo particolarmente compatto. La dimensione completa del prodotto, per chi fosse interessato ai dettagli per calcolare lo spazio occupato in borsa, è di 4.5 x 4.6 x 11.5 centimetri nella versione da 12.000 mAh e 5.4 x 5.1 x 13.1 centimetri in quella da 20.000 mAh.

Il modello da 12.000 mAh, invece, offre dimensioni molte più ridotte: anche in questo caso ritroviamo lo stile a colonna con livrea grigia satinata display interattivo, che però in questo caso è un semplice LCD monocromatico. Sulla parte superiore del dispositivo abbiamo a disposizione due porte di ricarica (1 USB-C e 1 USB-A), con il medesimo pulsante di accensione posizionato sul lato e accompagnato dalla scritta serigrafata “More than power“. Nonostante per questo modello il peso sia di soli 309 grammi (molto più leggere rispetto al fratello maggiore), anche su questo dispositivo troviamo gli ottimi gommini antiscivolo che impediscono alla power bank di muoversi con troppa facilità quando posizionata in orizzontale.

Funzionamento e ricarica

Come avrete già intuito dal design di questi dispositivi, la loro particolarità, oltre alla grande capienza ed autonomia, è proprio il display interattivo che permette di ottenere informazioni in modo semplice e diretto semplicemente guardando la power bank. Se nel caso del modello da 12.000 mAh il display si limita a mostrare delle simpatiche animazione e l’autonomia residua espressa in percentuale, sul modello da 20.000 mAh le informazioni che si possono ottenere sono davvero tante.

Il display TFT a colori, infatti, permette di avere sempre sotto controllo le porte di ricarica attive, con relativa misurazione di potenza e lettura del voltaggio in tempo reale. Questo si traduce nella possibilità di avere una panoramica immediata della ricarica, evidenziando anche eventuali difetti nel cavo o nel dispositivo, tramite un’analisi dettagliata delle prestazioni. Se un dispositivo non sta caricando al massimo del suo potenziale, infatti, potremo leggerlo sul display (confrontando i numeri dichiarati dal produttore e quelli della ricarica in corso) per provare immediatamente porre rimedio cambiando cavo oppure impostazioni sullo smartphone o PC.

UGREEN Nexode Power Bank da 12.000 mAh mette a disposizione una porta USB-C da 100W con Power Delivery 3.0 ed una USB di tipo A con Quick Charge 3.0 da 22.5W, per alimentare due dispositivi contemporaneamente con una uscita massima di 100W. Questo vuol dire che quando saranno occupate entrambe le porte, l’uscita massima di quella USB-C sarà di circa 78W, mentre 22.5W per quella USB-A. Ottima la ricarica del dispositivo stesso, che grazie ad un ingresso da 65W permette di ripristinare completamente l’autonomia in poche ore.

UGREEN Nexode Power Bank da 20.000 mAh, invece, mette a disposizione una porta USB-C da 100W con Power Delivery 3.0, una seconda porta USB-C da 30W e un’uscita USB di tipo A con Quick Charge 3.0 da 22.5W, per una potenza massima in uscita pari a 130W. Anche in questo caso vengono attuate le medesime regole viste in precedenza, con la potenza erogata che si abbassa in proporzione quando vengono collegati tre dispositivi alle relative porte: in questo caso, però, la potenza erogata può essere visualizzata direttamente sul display. Per questo modello, inoltre, abbiamo a disposizione la medesima ricarica rapida da 65W per ripristinare la batteria della power bank in poche ore.

La nostra prova ha evidenziato come entrambe le power bank si comportino in modo davvero eccezionale, ricaricando senza alcun tipo di problema qualsiasi dispositivo. Abbiamo, per esempio, collegato un MacBook Air M2 ed un iPhone 14 Pro ed entrambi sono riusciti a caricare senza problemi con entrambi i modelli, senza mai perdere voltaggio e mantenendo stabile la ricarica. Le batterie utilizzate da UGREEN, infatti, sono di prima qualità e garantiscono almeno 1000 cicli di ricarica prima di arrivare all’80% dell’autonomia completa.

Queste power bank, inoltre, mettono a disposizione dei sistemi che le rendono particolarmente sicure da utilizzare, grazie a ben 13 strati di protezione: abbiamo a disposizione, infatti, la protezione dalle temperature troppo alte e troppo basse, dalla sovratensione, sovraccarico e sovracorrente, così come quella per il cortocircuito e l’interruzione di corrente.

Recensione UGREEN Nexode Power Bank da 20.000 e 12.000 mAh: prezzi e considerazioni

Gli UGREEN Nexode Power Bank da 20.000 e 12.000 mAh sono dispositivi potenti adatti ad ogni utilizzo, particolarmente utili da tenere sempre in borsa o in zaino per non restare mai senza batteria di smartphone, tablet o PC. I prezzi non sono sicuramente bassi, ma il rapporto qualità prezzo è davvero eccezionale: il modello da 12.000 mAh, infatti, viene proposto ad un prezzo di listino di 49.90€, invece quello da 20.000 viene offerto per 99.99€, con disponibilità sia su Amazon che sul sito ufficiale.

Grazie agli sconti attualmente attivi, però, è possibile risparmiare abbastanza da rendere questi accessori dei veri e propri best-buy: UGREEN Nexode Power Bank da 12.000 mAh è attualmente disponibile al prezzo di 39.99€, mentre è possibile portare a casa UGREEN Nexode Power Bank da 20.000 mAh a soli 69.99€ applicando il coupon presente sia sulla pagina Amazon che sul sito ufficiale.

