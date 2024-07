Recensione Roborock Qrevo S: imbattibile nella sua fascia di prezzo

Roborock Qrevo S è quella che si potrebbe considerare la versione più “economica” della nuova lineup di robot aspirapolvere e lavapavimenti presentata dal brand al CES 2024. Grazie ad un coupon da attivare direttamente nella pagina prodotto su Amazon (trovate il box in basso), potreste acquistarlo in sconto a 649,00 euro ed anche se non è una cifra proprio contenutissima, dovrete tenere a mente una cosa molto importante: con le sue caratteristiche e, soprattutto, la sua abilità nell’aspirazione, a questa cifra non potreste portarvi a casa nulla di meglio.

Perché in un mercato in cui molti brand hanno presentato prodotti con potenza d’aspirazione che supera i 12.000 Pa, con il suo modello 7000 Pa Roborock ci ha insegnato una lezione molto importante: non è importante solo la potenza, perché nonostante non sia potente come gli ultra-top di gamma, Roborock Qrevo S pulisce bene. Anzi, benissimo.

Certo, non è un modello pieno zeppo di funzionalità come un top di gamma, ma costa meno della metà dei robot aspirapolvere di fascia alta, e garantisce comunque tutta la qualità tipica del brand.

Recensione Robotock Qrevo S: a 649 euro (in sconto) è un best-buy

Design e materiali

Esteticamente, Roborock Qrevo S è molto simile a tutti gli altri esponenti della nuova lineup del brand. È un robot aspirapolvere circolare dotato di una torretta LiDAR per la mappatura dell’ambiente che, però, questa volta è meno “ingombrante”: è spesso poco più di 9 cm e, grazie a questa leggerissima riduzione della torretta laser e ad un design volutamente più compatto in spessore (ma non in diametro, che è leggermente più grande), sarà in grado di andare anche in zone che per alcuni altri modelli sarebbero irraggiungibili.

Non è dotato di alcuna fotocamera che, in genere, viene utilizzata dai modelli più costosi per il riconoscimento degli ostacoli e come videocamera di sorveglianza. Poco male però, perché Roborock Qrevo S è dotato di un sistema di rilevamento 3D che, assieme alla navigazione LIDAR PreciSense, gli permette di evitare gli ostacoli in maniera certosina e – soprattutto – di calcolare il percorso più veloce e preciso per la navigazione. Ciò che ho trovato un pochino sotto tono è la prima mappatura dell’ambiente, che avviene piuttosto lentamente e che non è sempre precisissima: nei miei test ad esempio ha sbagliato a riconoscere una stanza e mi ha costretto a intervenire manualmente. Va detto però, che dopo la prima mappatura veloce si potrà affinare il rilievo con la pulizia, e la gestione delle mappe è molto semplice nell’app.

Superiormente sono presenti due tasti fisici per l’accensione ed il rese delle impostazioni del WiFi e alzando la copertura superiore si ha subito accesso al contenitore per lo sporco che non è tra i più grandi in circolazione, ma poco conta perché si auto-pulisce ogni volta che il robot va nella base di ricarica al termine della pulizia.

Internamente, non accessibile, è presente il serbatoio per l’acqua pulita che viene riempito automaticamente nella stazione di ricarica in modo da dare al Roborock Qrevo S la possibilità di bagnare i mop in fase di pulizia per distribuire l’acqua in maniera uniforme durante tutto il processo.

Inferiormente, poi, ci sono tutti gli elementi destinati alla pulizia. La spazzola laterale è singola (avrei preferito che ce ne fossero due), e la spazzola centrale è realizzata in silicone in modo da aumentare il grip con le particelle di sporco e da essere pulita con più semplicità quando si manutiene il robot.

Ci sono poi due mop circolari in grado di ruotare per 200 volte al minuto che, a differenza dei modelli più costosi della serie, non sono dotati della tecnologia FlexiArm Design e non vengono estesi per ottimizzare la pulizia lungo i battiscopa o i bordi in generale. Molto bene le ruote: Roborock Qrevo S integra due ruote “ScratchSafe”, pensate per evitare di rovinare i pavimenti più fragili.

Nessuna novità per la base di ricarica, che è praticamente la stessa in tutti e tre i modelli della serie Qrevo. È grande 340x487x521 millimetri, il che la rende non certamente “enorme” ma neppure piccolissima. Le linee di design sono pulite, la finitura è opaca, e al suo interno sono presenti un contenitore per l’acqua pulita da 4L, uno per l’acqua sporca da 3L ed un sacchetto per la polvere (utilizzato nell’autosvuotamento) che ha una capienza di 2.7L e che – teoricamente – dovrebbe avere un’autonomia di circa 7 settimane di auto-pulizia.

Molto bene la possibilità di smontare facilmente la piastra della base, in modo da lavarla quando è necessario, un po’ sotto tono la temperatura di asciugatura dei mop di lavaggio: una volta terminata la pulizia, svuotato il contenitore dello sporco e lavati i mop, Roborock Qrevo S asciugherà i panni di lavaggio con l’aria calda a 25°.

Potenza d’aspirazione e qualità della pulizia

Ad animare Roborock Qrevo S ci pensa un motore in grado di garantire una potenza d’aspirazione di ben 7000 Pa che, sulla carta, non è la potenza più alta vista in questo 2024 ma che grazie alle tecnologie di Roborock non è secondo a nessuno. Con questo modello, così come tutti gli altri della serie Qrevo, il brand ha dato una lezione a tutti i suoi diretti competitor, realizzando dei robot che anche se “numericamente inferiori” riescono a pulire al pari (se non meglio, in alcuni casi) di modelli da 12000 Pa. Brava.

E dico così perché ho testato il Roborock Qrevo S al piano terra della mia casa, che è collegato ad un giardino ed in cui ci vivono anche 3 cani: ebbene è uno dei pochissimi modelli in circolazione che è riuscito a pulire perfettamente la mia pavimentazione bianca, eliminando peli, polvere e terra. E non è una cosa da poco, soprattutto considerando che non è neppure tra i modelli più rumorosi in circolazione.

Nella modalità di aspirazione e pulizia, non è possibile attivare il quinto livello di pulizia ma grazie al rilevamento dei tappeti, qualora Roborock Qrevo S dovesse rilevarne uno non solo alzerebbe i mop di 10 mm, ma aumenterebbe in maniera autonoma la potenza d’aspirazione diventando anche leggermente più rumoroso.

In quanto a risultati di lavaggio, poi, non è secondo a nessuno. Certo, non dispone del mop estendibile e fa un po’ più fatica lungo i bordi, ma il sistema pensato da Roborock è comunque in grado di garantire una lucidatura ottimale delle superfici.

Applicazione

Il Roborock Qrevo S viene gestito dall’ormai conosciutissima app proprietaria dell’azienda (oppure il suo corrispettivo integrato in Mi Home di Xiaomi) ed è la vera arma segreta che libera tutte le potenzialità del robot. Si tratta di una delle migliori applicazioni del settore, la prima che ha introdotto tutte le funzionalità avanzate alle quali ormai ci siamo abituati, ed una delle più precise anche nella rappresentazione della mappatura LiDAR.

La gestione delle mappe e delle stanze, che vengono create del tutto autonomamente, è identica a quanto abbiamo visto negli altri robot aspirapolvere e lavapavimenti degli altri brand di Xiaomi: permetterà associare un nome ad ogni stanza, in modo da facilitare la pulizia a zone o quella a stanze, che può essere anche ripetuta per due volte consecutivamente attivando la funzione.

È inoltre possibile attivare i programmi di pulizia programmata, ognuno dei quali può essere personalizzato in base alle modalità di pulizia, alle zone da pulire e – chiaramente – all’orario ed è possibile gestire con estrema semplicità anche i muri virtuali e le zone di esclusione: in questo modo si potrà evitare che il robot passi a pulire oltre un determinato confine, oppure in una particolare zona del pavimento.

Autonomia della batteria

Roborock Qrevo S eccelle in quanto ad autonomia della batteria. Nei miei test il robot ha consumato circa il 25% in 30 minuti di pulizia alla massima potenza e con il lavaggio attivo. Ed è una performance niente male che lo mette in cima alla lista tra i robot aspirapolvere e lavapavimenti in quanto ad autonomia.

Insomma, può funzionare senza stop per poco meno di due ore, il che lo rende adatto anche per la pulizia di ambienti molto grandi, fino a 200 metri quadrati.

Prezzo di vendita e considerazioni

Roborock Qrevo S costa 799,00 euro su Amazon ma, tramite il box in basso, si può acquistare in sconto con un coupon di 150 euro da attivare direttamente nella pagina del prodotto che farebbe scendere la cifra a 649,00 euro e, al costo di sembrare ripetitivo, non troverete nessun altro modello con questa qualità in questa fascia di prezzo. Lo sconto rende il Roborock Qrevo S il best-buy per chi vuole acquistare un robot aspirapolvere e lavapavimenti in grado di garantire prestazioni da top di gamma, seppure al netto di alcune funzionalità avanzate mancanti.

Certo, non ha il mop che si estende, non integra la telecamera anteriore e la temperatura di asciugatura dei mop non è tra le più alte in circolazione, ma per il resto sono convinto che nessuno potrà mai lamentarsi della qualità di pulizia di questo modello.





