Recensione OnePlus Nord CE4 Lite: non c’è più la vecchia OnePlus!

Non ci sono più i OnePlus di una volta, e non ve lo nasconderò nè cercherò di parlare troppo tra le righe: se la storia di OnePlus è partita con un hype pazzesco, un sistema ad inviti per avere i primi modelli e forum in cui si discuteva tra veri fanatici del settore di quanto questo brand avrebbe rivoluzionato il concetto di smartphone, l’evoluzione odierna, per alcuni prodotti, è stata decisamente inaspettata. In negativo.

Il nuovo OnePlus Nord CE4 Lite, che l’azienda ha presentato in modo davvero entusiasta qualche giorno fa, è uno smartphone di cui ho faticato a comprenderne il senso: il motivo? Vi dico solo che lui, nel 2024, arriva con quasi tutto lo stesso hardware delle tre precedenti generazioni, ad un prezzo non ribassato neanche di 1 euro. Ma non è tutto.

Recensione OnePlus Nord CE4 Lite

Design e Materiali

Prima di parlare delle cose che propriamente non mi hanno convinto, voglio esprimere due parole a favore di OnePlus. Sarò sincero, mi piace molto il design del OnePlus Nord CE4 Lite, indipendentemente da come si posiziona sul mercato. Lui adotta delle stile ben più sobrie rispetto gli standard di mercato, dove tanti brand pur di rinnovare mettono in campo forme e colori sgargianti per cercare di fare qualcosa di diverso: lui, invece, cerca di passare più inosservato, e lo fa con un design sobrio, delle linee ben definite e poche curve.

La struttura è per lo più in plastica, ma il retro offre una finitura liscia simile al vetro. Considerando il prezzo, sembra appartenere sicuramente ad una fascia di mercato superiore, non c’è dubbio: c’è, però, un difetto e mi riferisco ovviamente al trattamento oleofobico del retro, praticamente inesistente, tant’è che anche fotografare lo smartphone è stato un’impresa non da poco.

Per quanto riguarda l’ergonomia, invece, sempre a causa del trattamento della parte posteriore, lo smartphone appare piuttosto scivoloso se utilizzato senza cover, che tuttavia vi consiglio di utilizzare sia per migliorare il grip che per evitare di pulire con assiduità le impronte catturate sul retro.

Il design sembra ispirato alla serie iPhone 12, con due fotocamere posteriori impilate verticalmente e delle cornici a protezione che seguono la colorazione del resto dello smartphone. Per il resto il dispositivo Entry-Level di OnePlus di questo 2024 è piuttosto classico: possiede i due tasti del volume, insieme a quello di accensione a destra e il carrello per la SIM a sinistra.

Manca la porta infrarossi come visto in tanti modelli passati dell’azienda, ma in compenso in basso è presente il jack da 3.5mm per le cuffie insieme al connettore USB-C per la ricarica. Mi ha fatto molto piacere, inoltre, notare che il OnePlus Nord CE4 Lite sia dotato di una certificazione IP54 per la protezione contro spruzzi d’acqua e polvere, anche se il suo predecessore offriva una protezione leggermente migliore con una certificazione IP55.

Ottimizzate, invece, le dimensioni rispetto la precedente generazione con un altezza inferiore di 3mm, 162.9 per la precisione, così come è stato ottimizzato lo spessore e il peso, di pochi grammi ridotto. Il motivo è racchiuso principalmente nell’utilizzo di un display lievemente più piccolo.

Display

La novità di quest’anno è l’introduzione di un pannello AMOLED sul Nord CE4 Lite per un’esperienza visiva migliore rispetto allo scorso anno; in questa fascia di prezzo, personalmente, non avrei gradito il perpetrarsi dell’IPS LCD, quindi almeno su questo fronte, OnePlus ha fatto una scelta sensata. Come l’anno scorso, poi, anche il nuovo smartphone continua a offrire una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una risoluzione FullHD+ (2400 x 1080 pixel).

Il pannello AMOLED offre colori più intensi e neri più profondi; complessivamente, l’esperienza visiva sul Nord CE4 Lite è buona, considerando il prezzo e ciò che offrono i suoi diretti competitor. Resta però importante l’assenza di comptibilità con l’HDR che ormai ci si aspetta praticamente sempre negli smartphone il cui prezzo è superiore ai 200 euro. In compenso, però, molto buona la retroilluminazione che raggiunge i 2100 nits di picco massimo.

Hardware e prestazioni

Senz’altro l’aspetto più insensato è racchiuso nella scheda tecnica di questo smartphone: per l’ennesima volta, infatti, OnePlus si presenta sulla serie Nord CE Lite con lo Snapdragon 695, una CPU che ormai ha sul groppone un bel po’ di anni di servizio, e già in partenza non è mai stata una CPU lodevole per le sue prestazioni. E’ vero, offre la compatibilità con il 5G, ma un’architettura a 6nm, unità a memorie UFS 2.2 e soli 8GB di memoria RAM, fanno fatica ad offrire un buon compromesso sul fronte prezzo/prestazioni.

Naturalmente, non ci sono miglioramenti in termini di prestazioni a causa dello stesso processore della precedente generazione, perciò già solo questo potrebbe farvi propendere, in caso di budget limitato, all’acquisto dello smartphone dell’anno scorso e non quello di quest’anno.

Tralasciati i numeri che, ovviamente, non rendono giustizia a questo OnePlus Nord CE4 Lite, le prestazioni nell’uso quotidiano potranno essere sufficienti per l’utente medio base, che ancora con lo smartphone non ha dimestichezza e che, forse, utilizza uno smartphone per la prima volta in assoluto. Per utilizzo base mi riferisco ovviamente ad una semplice consultazione di siti web, qualche sporadico social media, poche foto e magari più chiamate.

L’esperienza di gioco sul OnePlus Nord CE4 è decente, ma non di più. I giochi più esigenti come Call of Duty vengono riprodotti a dettagli medi, ma se impostiamo su basso le prestazioni saranno sicuramente più appaganti.

Software

A livello software, il Nord CE4 Lite non presenta differenze rispetto al suo predecessore: arriva con Android 14 e OxygenOS 14.0. Questa ROM, ormai consolidata e stabile, non necessita di grandi presentazioni. Nonostante sia rimasta piuttosto statica negli ultimi anni, rappresenta un punto di riferimento per funzionalità, stabilità e versatilità in termini di personalizzazione.

Non segue troppo le mode e non introduce stravolgimenti importanti di anno in anno, ma è un sistema sempre fluido, semplice da utilizzare per qualsiasi tipo di utente e soprattutto privo di rallentamenti, blocchi, crash o problemi simili. In sintesi, è semplice ed efficace, che per me è la scelta migliore in molte circostanze. Non mancano funzionalità come Shelf, già viste in passato, così come una Gaming Zone ottimizzata per gli appassionati di giochi e molte altre caratteristiche.

Fotocamera

Il nuovo OnePlus Nord CE4 Lite, sul fronte fotografico, potrebbe sembrare che abbia fatto passi indietro rispetto la scorsa generazione, se si guarda puramente al numero dei megapixel a disposizione, 50 oggi contro i 108MP dell’anno scorso. Tuttavia sappiamo bene che in quanto a fotocamere non bisogna guardare mai troppo i numeri, quanto la sostanza: qu, infatti, abbiamo un sensore Sony LYT-600 aggiornato, presente anche nel Nord CE4. Il sistema di fotocamere posteriori include anche una fotocamera da 2MP per ritratti migliorati, ma senza il supporto alle Macro. La fotocamera frontale è da 16MP. E sì, avete capito bene: niente fotocamera ultra-grandangolare.

Nella maggior parte dei casi, il Nord CE4 Lite realizza delle fotografie grossomodo accettabili: la fotocamera principale da 50MP di giorno scatta foto senza infamia e senza lode, come ci si aspetterebbe da uno smartphone di questa categoria. Buoni i colori,mentre maluccio il controluce che produce scatti piuttosto bui in tutte le circostanze. Nelle fotografie ravvicinate a piante o comunque oggetti con colori molto saturi ho notato un buon bilanciamento, fedele alla realtà. Un po’ deludente di notte, con foto difficili da scattare poichè mosse in alcune circostanze, ed una difficoltà proprio fisica a catturare la luce da parte del sensore. Nella media i selfie.

La registrazione video raggiunge un massimo di 1080p a 30fps per entrambe le fotocamere, anteriore e posteriore. In questo caso, la registrazione 4K avrebbe potuto dargli un vantaggio, seppur si noti il passo generazionale rispetto al modello dell’anno scorso su questo fronte.

Autonomia

Oltre al nuovo display e al sensore della fotocamera principale, l’altra new entry (quasi irrilevante, forse) di questo Nord CE4 Lite è la batteria utilizzata: con i suoi 5110 mAh è poco più potente rispetto i 5000 dell’anno scorso, che comunque si confermano più che sufficienti durante l’utilizzo quotidiano, riuscendo a soddisfare la quasi totalità di utenti, anche i più esigenti. Molto bene anche la velocità di ricarica via cavo che adesso passa a 80W, ma ancora una volta niente alimentatore in confezione.

Prezzo e considerazioni

OnePlus Nord CE4 Lite 5G arriva ufficialmente in Italia a 329 euro, ma con le promozioni di lancio è acquistabile a 279 euro con anche un paio di cuffie in omaggio. A prescindere dall’offerta di lancio, il prezzo proposto da OnePlus quest’anno mi è apparso decisamente fuori mercato: parliamoci chiaro, se proprio volessimo rimanere in casa OnePlus online si trova facilmente il CE3 Lite dello scorso anno a cifre come 160 euro o poco più, ma se volessimo puntare ad altri brand cmoe Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Realme 10 Pro, o qualche modello di Motorola, tutti quanti avrebbero un rapporto qualità prezzo nettamente superiore a lui, e soprattutto la scheda tecnica.

Ad oggi, se avessimo 300 euro o poco meno di budget da investire, ci sono sul mercato proposte nettamente migliori su tutti i fronti, a partire soprattutto dall’hardware sotto il cofano. Bocciato, o forse promosso quando andrà sotto i 200 euro.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

⭐️