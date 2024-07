Recensione Motorola RAZR 50 Ultra: un gioiellino con tante novità, ma qualche passo falso

C’erano tre cose che non mi piacquero del Motorola Razr 40 Ultra: quella striscia nera sullo schermo esterno che castrava l’effetto “full screen”, la mancanza di una qualsivoglia certificazione per la resistenza all’acqua e l’utilizzo di memorie troppo lente, per il prezzo a cui veniva venduto lo smartphone. Ebbene, con il Motorola Razr 50 Ultra è quasi come se il brand avesse letto le mie critiche (anzi, le critiche mie e di gran parte dei miei colleghi) e si sia focalizzato proprio sul risolverle: il nuovo pieghevole del brand arriva anche in Italia con uno schermo esterno più grande (e, sì, senza quella striscia nei pressi della cerniera), animato dal Qualcom Snapdragon 8s Gen. 3 (che utilizza memorie UFS 4.0) e con la certificazione IPX8 (che lo rende resistente all’acqua).

Tutte caratteristiche che, unite al prezzo che rispetto all’anno scorso non aumenta di un centesimo e a colori e materiali come sempre di altissimo livello, lo rendono senza dubbio uno degli smartphone più interessanti dell’anno. Se non fosse per un paio di particolari che mi hanno lasciato piuttosto perplesso.

Recensione Motorola RAZR 50 Ultra: non gli manca (quasi) niente

Videorecensione Motorola RAZR 50 Ultra

Design e materiali

Da un punto di vista puramente estetico non ci sono dubbi: Motorola Razr 50 Ultra è un gioiellino. È costruito in maniera davvero perfetta, è bellissimo, quando si apre la scatola c’è un profumo molto piacevole, ed è indubbiamente migliorato in tutti quegli aspetti che nella generazione precedente il brand aveva un po’ ignorato.

Ha poi una cerniera più piccola in acciaio che è super silenziosa, con la quale si può piegare il telefono in praticamente tutte le angolazioni. I movimenti sono più regolari e la riga interna è praticamente impercettibile: sia chiaro, con la luce del sole diretta si vede ancora un po’, ma quando si utilizza lo schermo non la si nota minimamente e, soprattutto, al tatto è come se non ci fosse. Brava Motorola.

Quest’anno Motorola Razr 50 Ultra guadagna anche la certificazione IPX8, che lo rende impermeabile ma non ancora resistente alla polvere, il peso è di 188 grammi e da aperto lo smartphone è lungo 171 mm. Ovviamente, poi, si può anche chiudere ed è qui che questa tipologia di smartphone si fa apprezzare particolarmente: con i suoi 90 mm è davvero un piacere metterlo in tasca, e lo è anche per lo spessore di 7.1 mm da aperto, che raddoppia quando lo si chiude.

Però, a mio avviso c’è un problema: il frame in alluminio serie 6000, che nella nostra colorazione Spring Green è lucido, si è rivelato davvero troppo fragile. Mentre registravo qualche immagine per la videorecensione, il mio Motorola Razr 50 Ultra è scivolato (sia chiaro, scivolato e non caduto) per pochissimi centimetri, urtando una superficie piuttosto dura ma con un impatto davvero minimo, e mi si è rovinata la cornice.

Ora, vuoi per un po’ di sfortuna, vuoi per il materiale utilizzato, ma sinceramente non mi sarei mai aspettato un danno così evidente, anche perché di smartphone me ne sono caduti in passato, molti hanno preso urti molto più pronunciati, ma mai nessuno mi si è rovinato in questo modo.

Quindi, qualora lo vogliate utilizzare senza troppi pensieri, il mio consiglio è quello di utilizzarlo sempre con la cover che esce in confezione. Cover, tra l’altro, che si trasforma in una sorta di “borsetta” grazie ad uno strap che ne permetterà anche l’utilizzo al collo. Ed anche qui, l’idea è particolare e a me personalmente piace tanto, se non fosse per il fatto che – almeno nel mio sample – la sezione che va a coprire la parte dove è presente lo schermo esterno non si mantiene perfettamente salda allo smartphone.

Insomma, sono dettagli, ma a mio parere vanno tutti valutati prima dell’acquisto.

Display

Con il Motorola Razr 50 Ultra, l’asticella nel mondo dei pieghevoli a conchiglia si alza tantissimo. Non ci sono grosse novità per il già ottimo display interno, che rimane lo stesso AMOLED LTPO da 6.9” a 165 Hz della generazione precedente, con profondità colore 10bit e compatibile sia con HDR10+ che con Dolby Vision.

Il più grande update riguarda lo schermo esterno che, al netto di un aumento di dimensioni considerevole rispetto alla generazione precedente (ora è un 4” praticamente full screen) porta con sé praticamente tutte le caratteristiche dello schermo interno. Ed è davvero tanta roba.

Entrambi i pannelli riescono ad arrivare a 1300 bits di picco in modalità luminosità automatica e non solo si vedono molto bene sotto la luce del sole, ma quando lo smartphone viene utilizzato in condizioni climatiche torride, Motorola Razr 50 Ultra soffre pochissimo. Vi faccio un esempio: provate ad utilizzare un iPhone 15 Pro Max in spiaggia con almeno 30 gradi e vedrete che, dopo qualche minuto, la luminosità dello schermo si ridurrà drasticamente proprio per tenere a bada le temperature. Ecco, questo “problema” con il Motorola Razr 50 Ultra non è per niente presente.

Ad ogni modo, quando si va in HDR la luminosità di picco teorica è di 2400 nit per il display esterno e 3000 bit per quello interno, ance se a dirla tutta nell’utilizzo di tutti i giorni a mio avviso lo schermo più brillante è quello esterno.

Infine un appunto, ma questo dipende dal software: nonostante Motorola Razr 50 Ultra sia compatibile con HEVC, Dolby Vision e HDR10+, purtroppo ad oggi su Netflix non c’è ancora alcuna compatibilità con questi standard e la riproduzione si fermerà ad un più “umano” 1080p in SDR. Un peccato, anche se va detto che app come YouTube invece supportano a pieno tutti gli standard dei display.

Software

Ma vera “arma segreta” del Motorola Razr 50 Ultra è il software. E non mi riferisco ad Android 14, personalizzato dalla fantastica interfaccia grafica del brand e arricchito di tante funzioni AI (compreso Google Gemini), ma alle soluzioni pensate per sfruttare a pieno lo schermo esterno. Anche quest’anno tutte le applicazioni possono essere utilizzate sul display secondario: al primo avvio, la maggior parte delle applicazioni verrà avviata non a schermo intero, ma basterà un tap prolungato sulla barra dei comandi per far espandere l’interfaccia.

Ci sono poi dei nuovi pannelli, grazie ai quali si potrà consultare il meteo, il calendario, si potranno inserire dei widget Android ed addirittura sullo schermo esterno si possono richiamare ance le app aperte con le solite gestire di Android.

Insomma, Motorola Razr 50 Ultra è due smartphone in uno: uno tradizionale ed un mini-smartphone, che è perfettamente utilizzabile anche da chiuso. E sullo schermo esterno si scrive anche bene, una cosa quasi da non crederci.

Ovviamente poi si può utilizzare il display esterno anche per far vedere l’anteprima degli scatti e piegandolo a 90° si attiverà una particolare modalità camcorder, che personalmente non trovo comodissima, con la quale si potrà zoommare e attivare/disattivare la registrazione con il pollice. Motorola Razr 50 Ultra integra poi tutte le funzioni IA che abbiamo visto nel Motorola Edge 50 Ultra, ed è compatibile anche con le tecnologie Smart Connect e Ready For: l’ottima modalità desktop del brand che, però, in questo smartphone funziona solo in modalità wireless.

Quindi, brava Motorola. Il software di questo RAZR è davvero in grado di far apprezzare anche ai più scettici il form factor a conchiglia. Peccato per la politica di aggiornamenti, che resta ancora un po’ indietro rispetto ai suoi diretti competitor: Motorola Razr 50 Ultra si aggiornerà con 3 major update di Android e 4 anni di patch di sicurezza.

Fotocamere

Nonostante, di fatto, il Motorola Razr 50 Ultra non sia un cameraphone il brand ha aggiornato i due sensori posteriori. Il sensore principale è in Isocell GN8 di Samsung f/1.7 da 50 megapixel con OIS, mentre la fotocamera secondaria utilizza un Isocell JN5 sempre da 50 megapixel. Ma c’è un ma. Quest’anno Motorola Razr 50 Ultra non integra una fotocamera ultra-wide e al suo posto è stato inserito uno zoom 2x. Una scelta un po’ strana, anche perché una delle cose più belle di scattare con un flip a mio avviso è proprio la possibilità di appoggiarlo su una superficie e utilizzare l’ultra wide per inquadrature che altrimenti sarebbe difficile realizzare.

Ora, in realtà la fotocamera principale ha un FoV molto ampio (ma non è paragonabile ad un ultra-wide) e Motorola ha giustificato la scelta dicendo che con le generazioni precedenti gli utenti hanno utilizzato più spesso il 2x che l’ultra-grandangolare, ma (per il mio utilizzo) è una scelta che fatico a comprendere. Certo, quest’anno il trend per eccezione è quello dei ritratti, e con le fotocamere del Motorola Razr 50 Ultra vengono anche piuttosto bene, ma personalmente su un prodotto del genere avrei preferito un ultra-wide piuttosto che lo zoom soprattutto perché con lo schermo esterno ci si può scattare dei selfie con le fotocamere posteriori vedendone l’inquadratura. De gustibus.

Ad ogni modo, che vi piaccia o meno questa scelta, la cosa importante è capire come scatta. Che si scatti in condizioni di buona luminosità o in modalità notturna, le immagini prodotte dal sensore principale sono davvero buone, la gestione della gamma dinamica è eccellente ed anche il bilanciamento di saturazione e tonalità è molto naturale. Anche la messa a fuoco Dual-PD è buona, anche se qui ci sono ampi margini di miglioramento.

Le cose cambiano leggermente con la fotocamera 2X che vuoi per il sensore, vuoi per l’apertura f/2.0, vuoi per l’assenza dell’OIS, non è in grado di reggere il paragone con l’ottima principale. Ma ci sta. Ad ogni modo, con questa fotocamera gli scatti sono molto influenzati dall’illuminazione del soggetto e dell’inquadratura, e quando ci si trova in contro luce oppure in condizioni di scarsa luminosità inizia un po’ a tentennare.

Va detto però, che il software di Motorola effettua una “pulizia” dell’immagine davvero buona, eliminando la gran parte degli artefatti e del rumore, gestendo molto bene l’HDR, ma evitando egregiamente che le immagini risultino finte. A meno che non ci si scatti i selfie con la modalità “bellezza” attiva, che rende tutto piuttosto finto.

Bene i video, che possono essere registrati in 4K a 60 fps con entrambe le fotocamere, ma che con la principale sono decisamente migliori anche grazie alla presenza dell’OIS. Anche la frontale da 32 megapixel può registrare alla stessa risoluzione ma non ha l’autofocus, il che la rende utile perlopiù per le videochiamate.

Hardware e prestazioni

Motorola Razr 50 Ultra poi è animato da uno Snapdragon 8s Gen.3 che è affiancato da 12 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria interna. E questo salto generazionale del SoC in realtà risolve uno dei problemi prestazioni della generazione precedente: ora lo smartphone del brand utilizza non solo RAM di tipo LPDDR5x ma, soprattutto, memorie interne UFS 4.0.

In quanto al processore va detta una cosa: lo Snap 8s Gen. 3 è un ottimo SoC, che permette al Motorola Razr 50 Ultra di eseguire praticamente qualsiasi cosa gli si chieda, ma che da un punto di vista di numeri nudi e crudi, lo fa piazzare poco sotto lo Snap 8 Gen. 2 utilizzato nel Flip 5 di Samsung.

Dai grafici dei nostri soliti stress test, si nota quanto si tratti di un processore estremamente conservativo, che spinge solo quando è davvero necessario, ma che in realtà non da mai il massimo delle sue prestazioni nella stragrande maggioranza dei casi.

E, vi dirò, per uno smartphone del genere sono convinto che quelli di Motorola abbiano fatto la scelta giusta. Ed è così non solo perché, in fin dei conti, con il Motorola Razr 50 Ultra si può fare qualsiasi cosa, ma anche perché è tra gli smartphone che riscaldano meno che ho provato quest’anno.

Ma ora veniamo alla nota dolente, perché Motorola Razr 50 Ultra dal punto di vista hardware ha un grande problema: il sensore di prossimità. Inizialmente non volevo crederci, ma in realtà ho dovuto arrendermi alla presenza di un sensore di prossimità virtuale che, almeno nel mio sample, è tarato davvero male: nei miei test ho sempre avuto problemi nell’ascoltare i messaggi vocali in capsula ed anche in chiamata spesso mi è capitato di mettere in “attesa” il mio interlocutore. Ed è davvero un controsenso, soprattutto considerando che per anni abbiamo criticato Xiaomi (che, tra l’altro, ora ha abbandonato questa tipologia di sensori). Sinceramente, non riesco a spiegarmi le motivazioni di questa scelta.

Ad ogni modo, tornando come al solito alle cose più “umane”, l’audio in capsula è buono, così come l’effetto stereofonico che viene gestito dalla capsula auricolare. La ricezione alla rete cellulare è quella tipica, ottima, di Motorola così come le connessioni alle reti WiFi 7. Infine, Motorola Razr 50 Ultra supporta 2 sim, ma solo una delle quali è fisica.

Batteria e ricarica

La batteria del Motorola Razr 50 Ultra è una 4000 mAh, ed è quindi più capiente rispetto alla generazione precedente. Ed è una batteria che garantisce un’ottima autonomia a questo pieghevole, con il quale arriverete a fine giornata senza troppi problemi.

Purtroppo il software di Motorola non permette di visualizzare le ore di display attivo, ma vi dico che il SoC conservativo, le temperature sempre a bada, la maggiore capienza e, soprattutto, il fatto che con questo smartphone utilizzerete davvero lo schermo esterno, lo rendono il pieghevole a conchiglia con la migliore autonomia media nel mercato.

Bene la ricarica, che diventa più veloce: cablata arriva a 45w ed è presente anche la ricarica wireless a 15w.

Prezzo, promozioni e considerazioni

Il prezzo del Motorola Razr 50 Ultra è di 1199 euro per la versione 12/512 (ad oggi è già in sconto su Amazon) e sì, è rimasto lo stesso identico prezzo di lancio della generazione precedente e sin dal day one Motorola ha attivato il trade-in e la possibilità di acquistarlo in bundle con delle TWS in omaggio. Brava Motorola, perché è indubbio che stiamo parlando di un prodotto venduto alla stessa cifra che migliora praticamente sotto ogni aspetto e che, sì, è (in attesa del Flip 6 di Samsung) il pieghevole a conchiglia più completo, elegante e appagante da utilizzare che c’è in commercio.

Motorola Razr 50 Ultra ha tantissimi pro anche se il “peso” dei suoi “contro” si fa sentire davvero tanto. Lo ammetto, ci sono rimasto davvero male quando ho scoperto la fragilità del frame e, soprattutto, quando mi sono reso conto che non solo il sensore di prossimità è virtuale, ma – almeno nel mio sample – è tarato davvero malissimo.



