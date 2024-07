Realme Watch S2 ufficiale: l’AI direttamente al polso, con il nuovo indossabile sportivo!

L’evento di presentazione della gamma 13 Pro ha visto anche una nuovissima aggiunta per la serie di indossabili del brand cinese. Realme Watch S2 è uno sportwatch completo a tutto tondo, elegante e con una gradita novità: varie funzioni AI utili e – ovviamente – un prezzo particolarmente invitante (anche se per il momento il nuovo arrivato è stato lanciato solo in India).

Realme Watch S2: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo smartwatch, tra specifiche, prezzo e uscita

È passato più di un anno dall’ultima Watch 3 Pro ed ora ecco fare capolino un modello nuovo di zecca. Realme Watch S2 si presenta come uno smartwatch votato allo sport, nel perfetto stile della gamma S: il precedente Watch S Pro venne lanciato proprio come alternativa sportiva al primo Realme Watch e adesso la storia si ripete. Il dispositivo è dotato di uno schermo rotondo con due pulsanti laterali (uno è dotato di corona rotante) ed un corpo con resistenza ad acqua e polvere certificata IP68. Di seguito trovate tutte le specifiche dell’indossabile.

dimensioni di 46,5 x 46,5 x 11 mm per un peso di 41 grammi

display AMOLED da 1,43″ HD (466 x 466 pixel) con AOD e 326 PPI, 600 nit di luminosità (valore tipico)

da (466 x 466 pixel) con AOD e 326 PPI, 600 nit di luminosità (valore tipico) batteria da 380 mAh con ricarica magnetica (fino a 20 giorni di autonomia)

di autonomia) speaker e microfono integrati

/ MB di RAM

/ GB di ROM

impermeabilità fino a 5 ATM e certificazione IP68

e certificazione supporto chiamate Bluetooth , sensore di luminosità, GPS

, sensore di luminosità, sensore PPG (monitoraggio attività cardiaca H24, SpO2 , sonno)

, sonno) oltre 110 modalità sportive

modalità sportive funzionalità AI

sistema operativo proprietario

Il nuovo smartwatch di Realme presenta tutte le classiche funzionalità di un indossabile, con il monitoraggio della salute e delle attività sportive, l’Always-On Display, la possibilità di scegliere tra tante Watch Face e non solo. Tuttavia è presente una novità: Realme Watch S2 è il primo wearable del brand dotato di funzioni AI: a bordo è presente un sistema di riconoscimento vocale tramite cui accedere a ChatGPT 3.5. Basterà effettuare una qualsiasi richiesta tramite voce e la risposta arriverà sullo smartphone tramite la feature Ask AI dell’app del brand. Le funzionalità continuano con Smart Watch Face Engine: è possibile creare le proprie immagini personalizzate da utilizzare come quadrante, direttamente con l’AI.

L’ultimo indossabile del brand ha debuttato in versione Global (per ora solo in India) insieme alla serie Realme 13 Pro. Per quanto riguarda il prezzo, Realme Watch S2 viene proposto in due versioni: quella con cinturino in silicone nelle colorazioni Ocean Silver e Midnight Black, a 4.999 INR (circa 55€ al cambio attuale); la variante Metallic Grey con cinturino in metallo viene proposta al prezzo di 5.299 INR, circa 58€.

