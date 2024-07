Realme Watch S2 è il primo smartwatch AI del brand, in arrivo a luglio

A distanza di più di un anno dal lancio dell’ultimo indossabile del brand, ecco una conferma che farà gola agli appassionati di Realme che aspettano un nuovo smartwatch. Realme Watch S2 sarà lanciato insieme alla serie Realme 13 Pro, ora è ufficiale: ecco cosa possiamo aspettarci e quando avverrà il debutto.

Aggiornamento 17/07: il nuovo smartwatch del brand è stato confermato ufficialmente con data e immagini. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Realme Watch S2 sarà il prossimo smartwatch del brand, in arrivo con Realme 13 Pro: ecco le prime immagini

Crediti: FCC

Al momento si conoscono pochi dettagli in merito a Realme Watch S2, ma il design è stato già “confermato” grazie ad uno scatto dal vivo e, poco dopo, anche dai teaser ufficiali. Il nuovo smartwatch (a distanza di oltre un anno dal lancio di Watch 3 Pro) farà capolino insieme ai nuovi Realme 13 Pro e 13 Pro+: i due smartphone e il wearable saranno presentati in India il prossimo 30 luglio.

Crediti: Realme Crediti: Realme Crediti: @ishanagarwal24 (X/Twitter)

Il dispositivo si presenta come il successore di Realme Watch S Pro, dispositivo lanciato in Italia nel 2021 e realizzato come alternativa più sportiva al primissimo Realme Watch. Anche in questo caso, come allora, dovremmo avere uno schermo rotondo (un look differente rispetto a Watch 3/3 Pro). Tra le altre caratteristiche ci sarebbero il supporto alle chiamate Bluetooth, che indica la presenza di microfono e speaker integrati, una batteria da 380 mAh e la certificazione IP68.

Realme ha confermato che si tratterà di un dispositivo con funzionalità AI: l’intelligenza artificiale sarà utilizzata per l’attività fisica, con il supporto ad oltre 110 sport. Le sessioni verranno analizzate tramite AI per ottenere dati più precisi (ma al momento mancano altri dettagli in merito a questa novità).

