Realme Narzo N61 ufficiale: sottile ma con tanta batteria

La serie Narzo continua ad accogliere nuovi membri dopo la presentazione di un Realme Narzo N61, modello estremamente economico. Ma pur essendo un prodotto che rientra a pieno nella fascia low-cost, N61 ha dalla sua una serie di specifiche che lo rendono degno di nota.

Realme Narzo N61 è stato lanciato ufficialmente: tutte le novità

Nelle due colorazioni Voyage Blue e Marble Black, Realme Narzo N61 misura 167,26 x 76,67 x 7,84 mm per 187 grammi di peso, vantando uno spessore ridotto per una scocca dal profilo piatto, telaio in metallo e certificazione IP54. Questo non significa grossi sacrifici lato batteria, visto che dentro c’è una 5.000 mAh con supporto alla ricarica 10W via USB-C.

Lo schermo è di tipo LCD ed è da 6,74″ HD+ (1.600 x 720 pixel) con refresh rate a 90 Hz, campionamento del tocco a 180 Hz e luminosità fino a 560 nits. La configurazione è basata su UNISOC T612, SoC a 12 nm che contiene CPU octa-core (2 x 1,8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1,8 GHz Cortex-A55) e GPU ARM Mali-G57 MC1.

Troviamo poi memorie da 4/6 GB di RAM (più 6 GB di RAM virtuale) e 128 GB di ROM con microSD, fotocamera da 32 MP f/1.8, selfie camera da 5 MP, Android 14 con Realme UI, connettività dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS e ingresso mini-jack.

Realme Narzo N61 è disponibile in India al prezzo di partenza di 6.999 Rs (77€) per la variante base da 4/64 GB, salendo a 7.999 Rs (88€) per quella da 6/128 GB.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le