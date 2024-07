Realme GT 6 cinese è tutto un altro smartphone: PIÙ POTENZA e nuovo design, ora c’è una data

Aggiornamento 02/07: dopo i dettagli leak ecco fare capolino anche le prime informazioni ufficiali. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Nei giorni scorsi abbiamo assistito al debutto del nuovo modello della serie GT in Italia (e in Europa), un dispositivo che fa gola viste le sue caratteristiche (parliamo di un flagship killer di tutto rispetto). Ebbene Realme GT 6 cinese sarà diverso dal nostro sia per quanto riguarda il design che le specifiche: l’azienda ha confermato il lancio in patria a luglio e nel frattempo sono emerse varie novità.

Realme GT 6, la versione cinese è in arrivo a luglio: come cambierà rispetto a quella Global

Crediti: Weibo

La data di presentazione di Realme GT 6 cinese è fissata per il 9 luglio, quindi tra pochi giorni e come anticipato anche dalla indiscrezioni precedenti, stavolta abbiamo a che fare con un vero e proprio top di gamma. Per prima cosa il dispositivo adotta un design differente: il GT 6 Global (qui trovate anche la nostra recensione) è un rebrand del modello GT 6 Neo lanciato in Cina a maggio e presenta tre sensori fotografici inseriti in altrettanti moduli circolari. La versione cinese presenta un modulo rettangolare con bordi arrotondati ed trittico di sensori accompagnato da un flash LED anulare. La fotocamera principale dovrebbe essere da 50 MP. L’azienda stessa ha anticipato il look con un’immagine teaser, che mostra uno stile vicino a quello di un bozzetto pubblicato nei giorni scorsi da un noto insider.

Crediti: Realme Crediti: Realme

Passando alle specifiche, il flagship avrebbe dalla sua uno schermo OLED BOE con tecnologia LTPO, risoluzione in 1.5K e fino a 6.000 nit di luminosità di picco. Lato memorie ci sarebbero un massimo di 24 GB di RAM LPDDR5X e fino ad 1 TB di storage; il tutto alimentato da 6.000 mAh di batteria, con ricarica da 100W. La vera chicca è il chipset: non lo Snapdragon 8s Gen 3 del modello occidentale, ma direttamente lo Snapdragon 8 Gen 3, ossia l’attuale SoC di punta targato Qualcomm. Inoltre l’azienda ha svelato anche la presenza di un chip proprietario dedicato alle ottimizzazioni e basato su AI.

Realme GT 6 (China) – Scheda tecnica presunta

Dimensioni /

Certificazione IP/

Display flat OLED BOE 8T LTPO da ???” 1.5K+ (2.780 x 1.264 pixel) con refresh rate a 120 Hz , luminosità di picco di 6.000 nit , PWD Dimming a 2.160 Hz, protezione Gorilla Glass ???

da ???” (2.780 x 1.264 pixel) con refresh rate a , luminosità di picco di , PWD Dimming a 2.160 Hz, protezione Gorilla Glass ??? Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 6.000 mm 2

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 3 x 3,15 GHz A720 + 2 x 2,96 GHz A720 + 2 x 2,27 GHz A520)

+ 3 x 3,15 GHz A720 + 2 x 2,96 GHz A720 + 2 x 2,27 GHz A520) GPU Adreno 750

fino a 24 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X fino a 1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 100W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, NFC, USB Type-C, Speaker stereo

Fotocamera da 50 MP

Selfie camera da ??? MP

Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.0

