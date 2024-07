Realme Buds T310 ufficiali: le TWS con ANC sono sempre più economiche!

L’evento Global di Realme ha visto il debutto di varie novità per il brand, anche se al momento si tratta di prodotti lanciati in India (ma di certo in arrivo anche da noi). La serie Realme 13 Pro è ufficiale insieme all’indossabile Watch S2 e ad un nuovo paio di auricolari true wireless economici. Si tratta delle TWS Realme Buds T310: il nome non è il massimo (alquanto anonimo) ma in fatto di caratteristiche e prezzo siamo a livelli decisamente ghiotti.

Realme Buds T310: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi auricolari true wireless | Specifiche, prezzo e uscita

Crediti: Realme

Il design delle Realme Buds T310 è semplice e minimale: nulla di inedito, ma un classico paio di cuffiette con stelo, controlli touch e indossabilità in-ear, con una custodia di ricarica a ciottolo. Le colorazioni disponibili sono tre (Vibrant Black, Agile White e Monet Purple) e l’aspetto generale non sa di economico, nonostante si tratti di un paio di TWS super accessibili. Tra le varie caratteristiche troviamo driver dinamici da 12,4 mm, il supporto all’audio spaziale da 360° e alla tecnologia Dual Device Connection (che permette di collegarle a due dispositivi).

Crediti: Realme

La feature AI Deep Call permette di sfruttare la cancellazione del rumore durante le chiamate; presente all’appello anche la cancellazione arriva del rumore ANC fino a 46 dB. Per godere al meglio di giochi e video è presente la modalità latenza ultra-bassa (fino a 45 ms) mentre la stabilità della connessione è garantita dal Bluetooth 5.4. Gli auricolari sono certificati IP55, per resistere alle polvere e agli schizzi di acqua o sudore. Lato autonomia si parla di un massimo di 9 ore di riproduzione musicale con ANC spento e fino a 40 ore totali (sfruttando anche la custodia di ricarica). Con ANC acceso si scende a 6 ore e 26 ore. Presente all’appello la ricarica rapida: bastano 10 minuti per beneficiare di 5 ore di riproduzione.

Crediti: Realme

Il prezzo delle nuove TWS Realme Buds T310 è di soli 2.499 INR, ossia circa 27€ al cambio attuale. Si tratta di una cifra particolarmente allettante viste le caratteristiche: ormai gli auricolari true wireless con ANC stanno diventando sempre più economici, come nel caso delle CMF Buds (prezzo di listino 39€ e spesso in promo anche a 29€). Al momento non è dato di sapere se le Buds T310 arriveranno in Italia: la versione T100 è stata lanciata alle nostre latitudini mentre i modelli T110 e T300 sono rimaste in India. Teniamo le dita incrociate per questo nuovo paio di TWS!

