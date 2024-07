Realme 13 Pro/Pro+ vs Realme 12 Pro/Pro+: quali sono le differenze

Con l’arrivo della nuova gamma 13 Pro, la compagnia asiatica ha arricchito la sua principale famiglia di mid-range con due modelli che strizzano l’occhio ai Camera Phone più in voga (specialmente la variante maggiore, ovvio). Ma andiamo a vedere quali sono le differenze tra Realme 13 Pro/Pro+ vs Realme 12 Pro/Pro+: quattro smartphone a confronto (due generazione) con tutti i dettagli su design e specifiche, senza tralasciare il prezzo di vendita e quello più “realistico”!

Realme 13 Pro/Pro+ vs Realme 12 Pro/Pro+: dettagli e differenze tra le due serie di mid-range

DESIGN a confronto

Il design di Realme 12 Pro e 12 Pro+ presenta un ampio modulo fotografico circolare mentre frontalmente trova spazio un ampio schermo con un punch hole centrale e bordi curvi. Il look dell’area della fotocamera è basato su quello degli orologi di lusso; non a caso i dispositivi sono stati realizzati in collaborazione con Ollivier Savéo, un noto designer che ha lavorato con marchi del calibro di Rolex, Piaget e tanti altri. Il modulo presenta una lunetta dentellata dorata mentre la cover posteriore è in pelle vegana; il corpo è attraversato da una striscia metallica.

Realme 13 Pro e 13 Pro+ non stravolgono le cose in termini di design: ritroviamo un modulo circolare, ma stavolta sono presenti due colorazioni con cover in vetro (Monet Purple e Monet Gold) ed una Emerald Green con scocca in pelle vegana. Il look generale è più pulito rispetto a quello dei predecessori e all’interno del blocco delle fotocamere trova spazio la dicitura HYPERIMAGE+, che rimanda alle migliorie in ambito fotografico.

SPECIFICHE a confronto

Realme 13 Pro Realme 13 Pro+ Realme 12 Pro Realme 12 Pro+ Dimensioni – 161,3 x 73,9 x 8,2 mm per 188 grammi (vetro)



– 161,3 x 73,9 x 8,4 mm per 183,5 grammi (pelle vegana)

– 161,3 x 73,9 x 8,2 mm per 190 grammi (vetro)



– 161,3 x 73,9 x 8,4 mm per 185,5 grammi (pelle vegana) – 161,47 x 74,02 x 8,75 mm per 190 grammi – 161,47 x 74,02 x 8,75 mm per 196 grammi Impermeabilità IP65 IP65 IP65 IP65 Display – OLED

– schermo curvo

– 120 Hz

– 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel)

– PWM Dimming a 2.160 Hz

– 2.000 nit

– profondità colore 10 bit

– Gorilla Glass 7i – OLED

– schermo curvo

– 120 Hz

– 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel)

– PWM Dimming a 2.160 Hz

– 2.000 nit

– profondità colore 10 bit

– Gorilla Glass 7i – OLED

– schermo curvo

– 120 Hz

– 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel)

– PWM Dimming a 2.160 Hz

– 950 nit

– profondità colore 10 bit

– Gorilla Glass Victus – OLED

– schermo curvo

– 120 Hz

– 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel)

– PWM Dimming a 2.160 Hz

– 950 nit

– profondità colore 10 bit

– Gorilla Glass Victus Chipset Snapdragon 7s Gen 2

4 nm Samsung Snapdragon 7s Gen 2

4 nm Samsung Snapdragon 6 Gen 1

4 nm Samsung Snapdragon 7s Gen 2

4 nm Samsung CPU 4 x 2,4 GHz A78

4 x 2,0 GHz A55 4 x 2,4 GHz A78

4 x 2,0 GHz A55 4 x 2,2 GHz A78

4 x 1,8 GHz A55 4 x 2,4 GHz A78

4 x 2,0 GHz A55 GPU Adreno 710 Adreno 710 Adreno 710 Adreno 710 RAM 8/12 GB 8/12 GB 8 GB 8/12 GB ROM 128/256/512 GB UFS 3.1 256/512 GB UFS 3.1 128/256 GB UFS 3.1 128/256 GB UFS 3.1 Micro SD ❌ ❌ ❌ ❌ Sicurezza Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Fotocamera – 50 MP LYT-600 f/1.88, PDAF, OIS

– 8 MP ultra-wide IMX355, f/2.2, FOV 112° – 50 MP LYT-701 f/1.8, PDAF, OIS

– 8 MP ultra-wide, f/2.2, FOV 112°

– 50 MP LYT-600, f/2.65, OIS, teleobiettivo a periscopio – 50 MP IMX882 f/1.8, PDAF, OIS

– 8 MP ultra-wide, f/2.2, FOV 112°

– 32 MP IMX709, f/2.0, OIS, teleobiettivo – 50 MP IMX890 f/1.8, PDAF, OIS

– 8 MP ultra-wide, f/2.2, FOV 112°

– 64 MP OV64B, f/2.6, OIS, teleobiettivo Feature HYPERIMAGE+, Ultra Clear Camera AI (funzioni legate all’AI) HYPERIMAGE+, Ultra Clear Camera AI (funzioni legate all’AI) ❌ ❌ Selfie 32 MP f/2.45 32 MP f/2.45 16 MP f/2.4 32 MP f/2.4 Batteria 5.200 mAh 5.200 mAh 5.000 mAh 5.000 mAh Ricarica 45W 80W 67W 67W Ricarica wireless ❌ ❌ ❌ ❌ SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ❌ ❌ ❌ ❌ WiFi WiFi 6 WiFi 6 WiFi 6 WiFi 6 Bluetooth 5.2 5.2 5.2 5.2 NFC ❌ (varia in base al mercato) ❌ (varia in base al mercato) ✔️ ✔️ GPS GPS

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS GPS

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS GPS

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS GPS

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS Porta USB-C 2.0 USB-C 2.0 USB-C 2.0 USB-C 2.0 Speaker Stereo Stereo Stereo Stereo Mini-jack cuffie ❌ ❌ ❌ ❌ Infrarossi ❌ ❌ ❌ ❌ Software al lancio Realme UI 5

Android 14 Realme UI 5

Android 14 Realme UI 5

Android 14 Realme UI 5

Android 14

Le nostre RECENSIONI

Realme 13 Pro/Pro+ vs Realme 12 Pro/Pro+ – PREZZO a confronto

Parlare del prezzo di vendita di Realme 13 Pro/Pro+ e Realme 12 Pro/Pro+ potrebbe essere forviante, in questo momento. La nuova serie, infatti, è stata presentata in India ed arriverà alle nostre latitudini successivamente. Si parte da circa 264€ al cambio, ma è ovvio che le cifre saranno molto diverse in Italia. La gamma Realme 12 Pro ha debuttato in Italia a partire da 339€: ecco tutti i tagli di memoria disponibili.

Realme 13 Pro Realme 13 Pro+ Realme 12 Pro Realme 12 Pro+ 8/128 GB 23.999 INR (264€) ❌ ❌ ❌ 8/256 GB 25.999 INR (286€) 29.999 INR (330€) 399,9€ 499,9€ 12/256 GB ❌ 31.999 INR (352€) ❌ ❌ 12/512 GB 28.999 INR (319€) 33.999 INR (375€) 449,9€ 549,9€

Il prezzo di Realme 12 Pro e 12 Pro+ è diminuito con il tempo: attualmente i due smartphone sono acquistabili a 299,9€ (8/256 GB) e 339,9€ (8/256 GB), in entrambi i casi su Amazon e con spedizione Prime. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

