Realme 13 Pro avrà una FOTOCAMERA AI da primo della classe: è già tempo di teaser

Abbiamo appena assistito al ritorno della gamma GT in Italia (con Realme GT 6 e 6T) e già si comincia a parlare dei prossimi modelli in arrivo, anche se a questo giro passiamo dai flagship killer alla fascia media. È tempo di Realme 13 Pro e 13 Pro+, con il primo teaser ufficiale pubblicato a livello Global (con uno scorcio del design e non solo).

Realme 13 Pro e 13 Pro+ nel primo teaser ufficiale Global: come potrebbe essere il design

Crediti: Realme

La famiglia 12 conta la bellezza di sette modelli (Realme 12 5G, 12+, 12 Pro, 12 Pro+, 12X, 12 Lite e l’ultimo 12 4G) e finalmente è arrivato il momento di passare oltre. La divisione indiana dell’azienda ha pubblicato il primo teaser poster dedicato alla serie Realme 13 Pro, che verosimilmente conterà su due modelli (Pro e Pro+). L’immagine mostra una piccola porzione del design: ritroveremo un modulo fotografico circolare, impreziosito da una sezione con la dicitura HYPERIMAGE+. Non a caso la prima feature snocciolata è la presenza di una fotocamera AI, oltre ovviamente alla connettività 5G (ormai scontata).

Cosa sappiamo della nuova gamma Realme 13 Pro

Le informazioni ufficiali terminano qui, ma non mancano indiscrezioni: secondo quanto trapelato il modello maggiore 13 Pro+ dovrebbe montare il chipset inedito Snapdragon 7s Gen 3, una batteria da 5.050 mAh con ricarica da 80W e una fotocamera con teleobiettivo a periscopio con zoom 3X (IMX882). Le dimensioni sarebbero di 161,34 x 73,91 x 8,23 mm per un peso di circa 190 grammi. I due smartphone avrebbero display AMOLED con bordi curvi da 6,7″ di diagonale, risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. Lato memorie si parla di tagli da 8/128 GB, 8/256 GB, 12/256 GB e 12/512 GB mentre le colorazioni disponibili sarebbero Monet Gold, Monet Purple e Sky Green per 13 Pro e Monet Gold e Emerald Gold per 13 Pro+.

