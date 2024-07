RANDRIDE YS90 è la mountain-bike elettrica da avere: oggi a meno di metà prezzo!

La mobilità elettrica è sempre più popolare nelle nostre città e ormai una grande porzione della cittadinanza utilizza quotidianamente biciclette o monopattini elettrici per gli spostamenti brevi, quali possono essere il recarsi a lavoro oppure andare a fare delle commissioni. Se anche voi non vedete l’ora di saltare in sella ad una nuova bici elettrica, oppure rottamare quella vecchia, l’offerta di oggi di Cafago su RANDRIDE YS90 farà proprio al caso vostro.

RANDRIDE YS90: motore da 500W per affrontare qualsiasi ostacolo sulla strada

Crediti: RANDRIDE

RANDRIDE YS90 è un mountain-bike elettrica dotata di motore brushless da 500W in grado di raggiungere una velocità massima di 25 Km/h (con limitatore) e ruote da 27.5″ con pneumatici da 2.4″ per affrontare qualsiasi ostacolo si ponga sulla strada. Questa e-bike supporta un peso fino a 150 Kg e grazie alla batteria da 48V 13.6A è in grado di garantire un’autonomia fino a 60 Km con una singola carica: ideale, quindi, sia per le passeggiate e le gite che per il tragitto quotidiano tra casa e lavoro (oppure scuola).

La bicicletta è dotata di un cambio Shimano a 27 rapporti per mettere a disposizione una pedalata sempre confortevole, con quattro sospensioni che assorbono urti e shock ed un sistema di freni idraulici che assicurano una fermata sempre sicura. Sul manubrio, inoltre, è presente un display LCD che mostra tutte le informazioni più importanti come la velocità e l’autonomia residua della batteria.

RANDRIDE YS90 è disponibile oggi al prezzo di 1014€, grazie all’offerta lampo di Cafago che applica uno sconto del 64% sul prezzo di listino. La spedizione avviene direttamente dall’Europa ed è totalmente gratuita.

