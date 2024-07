Xiaomi MIX Flip in arrivo Global: trapela anche il prezzo in Europa

Dopo il debutto cinese dei nuovi smartphone pieghevoli la domanda che serpeggia nella mente dei Mi Fan è solo una: arriveranno anche in versione internazionale? Gli indizi che vedono protagonista Xiaomi MIX Flip Global sono davvero tanti, con delle conferme che potremmo definire ufficiali, ed ora arrivano anche novità per quanto riguarda il prezzo in Europa.

Quanto costerà Xiaomi MIX Flip Global: ecco il possibile prezzo in Europa e il periodo d’uscita

Crediti: Xiaomi

Questi dettagli provengono dal Country Manager bulgaro della compagnia, Nikolay Nankov: il dirigente ha rivelato – durante un evento locale, secondo quanto riportato da varie testate tech del paese – che Xiaomi MIX Flip Global è effettivamente in dirittura d’arrivo, offrendo anche qualche dettagli in più. Stando al responsabile, il pieghevole a conchiglia farà capolino in soli 5 mercati europei, tra cui proprio la Bulgaria. Il debutto dovrebbe avvenire dopo il 15 agosto, ma per ora non c’è ancora una data precisa. Le informazioni non finiscono qui, perché ci sarebbe anche un’indicazione circa il prezzo di vendita in Europa di Xiaomi MIX Flip: si parla di una cifra intorno ai 1.400€, ovviamente indicativa (almeno per il momento).

Xiaomi MIX Flip – Scheda tecnica

Dimensioni di 167,5 x 74,02 x 15,99 mm (chiuso) e di 167,5 x 74,02 x 7,6 mm per un peso di 192/190 grammi (in base alla colorazione)

Certificazione IPX8

Display esterno AMOLED da 4,01″ 1.5K+ (1.392 x 1.208 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, 3.000 nit, colore a 12 bit e protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass

(1.392 x 1.208 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, 3.000 nit, colore a 12 bit e protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass Display interno AMOLED LTPO da 6,86″ 1.5K+ (2.912 x 1.224 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 120 Hz, 3.000 nit, colore a 12 bit e PWM a 2160 Hz

da (2.912 x 1.224 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 120 Hz, 3.000 nit, colore a 12 bit e PWM a 2160 Hz Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile Batteria da 4.780 mAh con ricarica da 67W

con ricarica da Fotocamera da 50 + 50 MP (f/1.7-2.0) con Light Hunter 800, OIS e teleobiettivo 2X OV60A, lenti Leica Summilux

(f/1.7-2.0) con Light Hunter 800, OIS e teleobiettivo 2X OV60A, lenti Selfie camera OV32B da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C, NFC, sensore IR

Android 14 sotto forma di HyperOS

