Proscenic M9 è il robot 2 in 1 con una base che si sterilizza da sola

Cerchi la massima pulizia ed un igiene “estrema” e vuoi che anche il tuo alleato tech sia progettato con questi pallini? Allora Proscenic M9 è il robot aspirapolvere che fa al caso tuo grazie al sistema di lavaggio con doppio panno rotante ed una base di svuotamento che si sterilizza da sola: risparmia con quest’offerta con codice sconto da Geekbuying, ovviamente con spedizione direttamente dai magazzini europei dello store!

Proscenic M9 è in offerta con coupon su Geekbuying: tutti i dettagli della promozione

Crediti: Proscenic

Con Proscenic M9 le pulizie di casa diventano davvero smart: il robot aspirapolvere agisce con una potenza di aspirazione di ben 4.500 PA, in modo da rimuovere efficacemente polvere, peli e capelli. Inoltre è dotato di un sistema di lavaggio con doppio panno rotante: l’alta velocità e una pressione versoil basso (di 6N) consentono di eliminare le macchie più ostinate in un lampo. Non mancano le funzioni intelligenti come il rilevamento dei tappeti (che solleva i mop per non rovinarli con l’acqua), la navigazione laser e la mappatura multi-livello; ovviamente tutto può essere gestito tramite smartphone. Il dispositivo ha un’autonomia fino a 250 minuti: quando è il momento della ricarica il robot torna alla stazione. Questa funge da dock di svuotamento: non solo elimina lo sporco dal contenitore del robot, ma si sterilizza da sola tramite luce UV, per la massima igiene.

Il robot aspirapolvere Proscenic M9 scende a 279€ su Geekbuying, utilizzando il nuovo coupon messo a disposizione dallo store. Immancabile la spedizione gratis dall’Europa, in modo da ricevere il vostro nuovo robottino con la massima celerità. Inoltre, se volete saperne di più, c’è anche la nostra recensione! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

⭐️