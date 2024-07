Smartphone POCO in promo: si parte da meno di 200€ su Banggood!

L’offerta del giorni di Banggood è particolarmente ghiotta per gli appassionati di Xiaomi in cerca di un nuovo smartphone. POCO M6 Pro, X6 5G e X6 Pro 5G sono in offerta con codice sconto a prezzi imperdibili, a partire da meno di 200€: tutti i dispositivi sono in versione Global e in alcuni casi è presente in promo anche il taglio di memoria superiore.

POCO M6 Pro, X6 e X6 Pro 5G in offerta su Banggood: risparmia con i nuovi coupon

M6 Pro – Crediti: POCO

Si parte con POCO M6 Pro, il budget phone del trittico: parliamo di un telefono economico ma che non si fa mancare nulla, a cominciare dal display (AMOLED da 6,67″ con refresh rate a 120 Hz). Il cuore del dispositivo è il chipset Helio G99 Ultra, soluzione ad alta efficienza realizzata a 6 nm; non manca una batteria capiente (5.000 mAh), la ricarica rapida da 67W e una tripla fotocamera con un sensore da 64 MP con OIS.

POCO X6 5G è il smartphone di mezzo, dal prezzo accessibile ed tante aggiunte: il chipset è lo Snapdragon 7s Gen 2 ed è presente anche la connettività 5G. La batteria sale a 5.100 mAh mentre il display offre una luminosità top sotto la luce del sole (fino a 1.800 nit di picco). Il terzo affare del giorno è POCO X6 Pro 5G: a questo giro le prestazioni sono affidate al SoC Dimensity 8300-Ultra, per performance che puntano in alto. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

⭐️