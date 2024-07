POCO F7 Pro avvistato per la prima volta: cosa possiamo aspettarci?

La compagnia partner di Xiaomi ha dato il via ai lavori per il prossimo flagship POCO F7 Pro: il dispositivo è stato avvistato per la prima volta in una certificazione che “conferma” il debutto Global. Facciamo il punto della situazione e iniziamo a scoprire quali potrebbero essere le caratteristiche del top di gamma.

Tira aria di POCO F7 Pro: spunta la prima certificazione del prossimo flagship

Crediti: GizmoChina

Il prossimo modello di punta targato POCO è stato certificato dall’ente IMEI con la sigla 24122RKC7G: la conferma dell’identità del dispositivo è data dalla presenza del nome commerciale POCO F7 Pro. Manca ancora parecchio tempo all’uscita di questo smartphone, eppure sono già presenti alcune indiscrezioni. Tutto merito della febbre dei rebrand di Xiaomi: similmente a quanto avvenuto fino a questo momento (POCO F6 Pro è un rebrand di Redmi K70), il futuro telefono top del brand dovrebbe essere un rifacimento di Redmi K80, modello ancora inedito ma protagonista di alcuni leak.

F6 Pro – Crediti: POCO

Quest’ultimo dovrebbe presentare la sigla 24122RKC7C (l’ultima lettera indica il mercato cinese) ed avrebbe il nome in codice “miro” (dall’artista catalano Joan Miró). In termini di specifiche si vocifera della presenza dello Snapdragon 8 Gen 3, quindi avremo a che fare con un dispositivo top (o comunque un flagship killer); non mancherebbe una batteria capiente, da 5.500 mAh con il supporto alla ricarica da 120W. Il display sarebbe un’unità flat con risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz. Per l’uscita si guarda al mese di novembre 2024 mentre il gemello Global POCO F7 Pro potrebbe vedere la luce a maggio 2025.

