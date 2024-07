POCO F6 x Deadpool & Wolverine: ecco la prima immagine della versione speciale!

A maggio abbiamo assistito al debutto della nuova serie F6 (anche in Italia) ma a breve ci sarà una nuova aggiunta alla famiglia. No, non si tratterà di un modello più economico e più potente, bensì di un’edizione speciale. POCO F6 x Deadpool & Wolverine Edition è in dirittura d’arrivo: c’è una conferma ufficiale e ora spuntano sia un’immagine leak che la possibile data d’uscita!

POCO F6 x Deadpool & Wolverine Edition: scovata la versione speciale del nuovo smartphone di Xiaomi

Crediti: Redmi

Il recente POCO F6 (rebrand internazionale di Redmi Turbo 3) è un dispositivo che non si fa mancare nulla: lo Snapdragon 8s Gen 3 è un SoC di tutto rispetto, con alcune caratteristiche mutuate dallo Snap 8 Gen 3 (il chipset di punta di Qualcomm); c’è la ricarica rapida da 90W, una fotocamera da 50 MP, uno schermo AMOLED a 120 Hz ed una luminosità top da 2.400 nit (per saperne di più date un’occhiata alla nostra recensione). Ma non finisce qui, perché il dispositivo arriverà anche in versione speciale: si tratta di una variante già anticipata da vari leak (precisamente dal noto insider Kacper Skrzypek) e ora finalmente confermata.

Deadpool × Wolverine × POCO 🤟 pic.twitter.com/5bZPRoAQ3q — Himanshu Tandon (@Himanshu_POCO) July 22, 2024

POCO F6 x Deadpool & Wolverine Edition arriverà nel corso di questo mese, ma al momento solo in India: la casa partner di Xiaomi non ha ancora confermato la data (nel momento in cui scriviamo) ma si vocifera del 26 luglio. Intanto il telefono è stato avvistato nella prima (e presunta) immagine dal vivo.

Crediti: Yogesh Brar / Smartprix

Il design è chiaramente quello del modello F6 standard, ma con una scocca tinta di rosso ed un flash LED circolare che al suo interno ospita il logo di Deadpool. Tutto rimanda all’eroe più controverso e politicamente scorretto dell’universo Marvel e per ora non c’è traccia di elementi estetici dedicati a Wolverine. Forse avrà un’edizione a tema tutta sua, al momento non resta che attendere per sapere di più.

POCO F6 – Scheda tecnica

Dimensioni di 160,5 x 74,5 x 8 mm per 179 grammi

Certificazione IP64

Display AMOLED da 6,67″ 1.5K (2.712 x 1.220 pixel) in 20:9 con densità di 446 PPI, refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, PWM Dimming a 1.920 Hz, luminosità fino a 2.400 nits, sensore ID ottico nello schermo, protezione Gorilla Glass Victus

da (2.712 x 1.220 pixel) in 20:9 con densità di 446 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, PWM Dimming a 1.920 Hz, luminosità fino a 2.400 nits, sensore ID ottico nello schermo, protezione Gorilla Glass Victus SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520)

+ 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520) GPU Adreno 735

8/12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di ROM UFS 4.0 non espandibile

di ROM UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica 90W

con ricarica Fotocamera da 50 + 8 MP f/1.59 con Sony IMX882, OIS e ultra-grandangolare

f/1.59 con Sony IMX882, OIS e ultra-grandangolare Selfie camera da 20 MP f/2.2

f/2.2 Connettività Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C, sensore IR vibrazione X-Axis, speaker stereo

Sistema operativo Android 14 con HyperOS

