Questa mountain bike elettrica è l’ideale per le tue gite fuori porta

La mountain bike elettrica PHNHOLUN P26 Pro è un modello pensato per i palati più fini: appassionati di escursioni o gite fuori porta e inguaribili sportivi amanti della natura, sono i benvenuti vista la natura di questo veicolo. Risparmia con il nuovo codice sconto di Geekbuying, ovviamente con l’immancabile spedizione EU!

PHNHOLUN P26 Pro scende di prezzo su Geekbuying: risparmia con codice sconto e spedizione EU

Crediti: PHNHOLUN

Dotata di un potente motore da 1.500W, P26 Pro è una bici pensata per affrontare ogni tipo di strada: le salite non sono di certo un problema, così come qualsiasi superficie (grazie agli pneumatici extra-resistenti da 26 x 4″). La batteria rimovibile da 48V 24Ah garantisce fino a 80 km di autonomia in modalità elettrica, che salgono a ben 120 km in quella assistita. Ovviamente sicurezza e comodità sono imprescindibili, con un ammortizzatore anteriore e freni a disco idraulici. Il display posizionato sul manubrio è a colori e ben visibile; infine non manca un cambio Shimano a 7 velocità.

Crediti: PHNHOLUN

Grazie al codice sconto “JV8VGD“, la mountain bike elettrica PHNHOLUN P26 Pro scende a 1.049€ su Geekbuying, con i vantaggi della spedizione dai magazzini europei dello store (gratis). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

