OUKITEL C50, WP39 e WP50 è la nuova serie con Dimensity e 5G: si parte da meno di 180€

A distanza di poco più di un mese dal debutto del suo ultimo rugged/battery phone (il più sottile da 11.000 mAh) arrivano altre aggiunte alla linea di smartphone del brand. Si tratta di un trittico composto da OUKITEL C50, WP39 e WP50, tutti equipaggiati con processori MediaTek Dimensity e dotati di connettività 5G, per performance al top, la massima fluidità nell’utilizzo quotidiano e nell’efficienza energetica. Ecco tutti i dettagli dei nuovi modelli della compagnia, subito in sconto con un coupon esclusivo!

OUKITEL C50, WP39 e WP50 ufficiali: specifiche e caratteristiche dei nuovi smartphone, tra praticità e resistenza

La nostra panoramica delle novità del brand comincia con il piccolo del trittico, ossia OUKITEL C50. Si tratta di un budget phone della serie C, gamma caratterizzata da un occhio al risparmio ma sempre puntando al giusto rapporto tra qualità e prezzo. Il nuovo telefono presenta una design elegante ed essenziale, con un corpo sottile da 8,9 mm di spessore (sta comodamente in tasca). Utilizzando il nostro coupon esclusivo “GIZ8“ il prezzo scende a soli 174,7€: una cifra particolarmente appetibile per un modello con un display dalle dimensioni generose (6,8″), con un chipset Dimensity 6100+ (lo stesso SoC per tutti i tre i telefoni), connettività 5G, 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. È possibile espandere la RAM fino a 24 GB (in formato virtuale) mentre per chi necessita di più storage è presente uno slot micro SD (fino a 1 TB). Per un’esperienza ancora più fluida ed appagante troviamo l’ultima incarnazione dell’OS del robottino verde, Android 14.

Con OUKITEL WP39 si alza il tiro: passiamo da un dispositivo budget ad un rugged phone, telefono pensato per offrire la massima resistenza. In questo caso è presente una capiente batteria da 11.000 mAh, per un’autonomia di tutto rispetto (si parla di circa 60 giorni in standby o fino a 75 ore di chiamate). Nonostante si tratti di un terminale robusto ed con una batteria colossale, WP39 ha uno spessore contenuto (14,9 mm) ed è sicuramente il compagno ideale da portare in viaggio oppure durante una gita avventurosa in mezzo alla natura. Il prezzo scende 262€ grazie al codice sconto “GIZ8“, ma il rugged sarà acquistabile verso la metà di luglio.

La panoramica delle novità dell’azienda si conclude con OUKITEL WP50, un altro rugged phone: in questo caso il design aggressivo del precedente modello cede il posto ad uno stile più elegante (con una serie di strisce oblique che attraversano il pannello posteriore). Il telefono è dotato di un profilo sottile, da 12 mm di spessore, ed bordi robusti ed ergonomici che ne aumentano il grip. Ancora una volta si tratta di un dispositivo perfetto per chi ha esigenze particolari: è adatto a professionisti che svolgono lavori in condizioni estreme o difficili ed amanti delle avventure in mezzo alla natura, grazie alle certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H. Anche a questo giro è possibile risparmiare grazie al nostro codice “GIZ8“: il prezzo finale è di soli 262€, ma per acquistare il nuovo rugged bisogna pazientare fino a metà luglio.

