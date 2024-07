OPPO Reno 12 F 4G ufficiale: un nuovo budget phone si aggiunge alla serie

La serie Reno 12 guadagna un altro membro, a distanza di alcune settimane dal debutto di Reno 12 F 5G e FS 5G, entrambi presentati in Italia. OPPO Reno 12 F 4G è stato annunciato ufficialmente tramite il sito internazionale, ma al momento non è ancora disponibile all’acquisto (né nel nostro paese né in generale): mentre aspettiamo il via alle vendite, ecco tutto quello che c’è da sapere del nuovo arrivato tra specifiche tecniche, prezzo e uscita.

OPPO Reno 12 F 4G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita | Ufficiale

Crediti: OPPO

In termini di design OPPO Reno 12 F 4G non cambia le carte in tavola rispetto ai modelli F 5G ed FS 5G, presentando la medesima estetica (e anche le stesse colorazioni, a cui si aggiunge quella nera). Anche buona parte delle specifiche rimane invariate, fatta eccezione per il chipset e la connettività mobile: in questo caso abbiamo un cuore targato Qualcomm, con lo Snapdragon 685, ed un modem solo 4G LTE. Il telefono è certificato IP64 e monta uno schermo AMOLED da 6,67″ a 120 Hz, con lettore d’impronte posizionato sotto di esso. La batteria è una capiente unità da 5.000 mAh (con ricarica da 45W) mentre il comparto fotografico è basato sul sensore principale da 50 MP (accompagnato da ultra-wide e macro). Di seguito trovate la scheda tecnica completa, mentre per quanto riguarda il prezzo di OPPO Reno 12 F 4G per ora non è stato ancora svelato.

OPPO Reno 12 F 4G – Scheda tecnica

Crediti: OPPO

Dimensioni di 163,1 x 75,8 x 7,69 mm per 187 grammi (Olive Green | Matte Grey), 7,76 mm (Amber Orange)

Certificazione IP64

Display AMOLED a 8 bit da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 180 Hz, luminosità fino a 2.100 nit e protezione DragonTail Star 2

a 8 bit da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 180 Hz, luminosità fino a 2.100 nit e protezione DragonTail Star 2 Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 685 a 6 nm TSMC (4 x 2.8 GHz Cortex-A76 + 4 x 1.9 GHz Cortex-A55), GPU Adreno 610

a 6 nm TSMC (4 x + 4 x 1.9 GHz Cortex-A55), GPU Adreno 610 8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256/512 GB di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC non menzionato, GPS, USB Type-C, speaker stereo

Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.8-2.2-2.4) con ultra-wide da 112° e macro

(f/1.8-2.2-2.4) con ultra-wide da 112° e macro Selfie camera da 32 MP (f/2.4)

(f/2.4) Sistema operativo Android 14 con ColorOS 14

