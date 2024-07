OPPO Find X8 sarà il flagship “economico”: svelata la scheda tecnica

Anche la prossima generazione di top di gamma dell’ex brand BBK dovrebbe essere rappresentata da due modelli, ovvero OPPO Find X8 e X8 Ultra. In casi come questi, solitamente le voci di corridoio sono solite concentrarsi sulle peculiarità del modello più pregiato, ma questa volta vi riportiamo le indiscrezioni attorno alla scheda tecnica di Find X8 “liscio”.

Un leaker rivela le specifiche principali del prossimo OPPO Find X8

Non abbiamo ancora sue immagini, pertanto non sappiamo come sarà fatto OPPO Find X8 e se porterà con sé novità sotto il profilo estetico, magari adottando un nuovo modulo fotografico. Quello che sappiamo è che avrebbe un display piatto, abbandonando le curvature laterali viste sul suo predecessore Find X7. Sarebbe un pannello OLED fornito da BOE da 6,5″ 1.5K con refresh rate LTPO fino a 120 Hz e immaginiamo luminosità fino ad almeno 4.500 nits se non oltre, scendendo nelle dimensioni rispetto ai 6,78″ di Find X7.

Più scontato sarebbe il System-on-a-Chip: se su Find X8 Ultra è atteso lo Snapdragon 8 Gen 4, su Find X8 troverebbe spazio il suo rivale, quel MediaTek Dimensity 9400 che ci si attende abbia una CPU da record. Infine la fotocamera, nuovamente realizzata in cooperazione con Hasselblad: sarebbe una 50+50+50 MP con sensore principale Sony IMX9xx, ultra-grandangolare JN1 o JN5 e teleobiettivo periscopiale 3x Sony LYT-600 con zoom digitale 120x.

Lo scopriremo ufficialmente verso fine 2024, per una serie OPPO Find X8 che tornerà a essere rilevante non solo in Asia ma anche in Europa, visto quanto confermato dalla stessa azienda.

