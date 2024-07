L’app di ChatGPT ha un grosso problema di sicurezza, ma OpenAI corre subito ai ripari

Con l’aumentare della popolarità dell’intelligenza artificiale, la sicurezza nella gestione dei dati e delle conversazioni scambiate con i chatbot è diventato un argomento molto importante per tutti gli utenti che utilizzano questi servizi. Purtroppo, in questi giorni, è stata scoperta una grave falla nella sicurezza dell’app ufficiale di ChatGPT per macOS che per fortuna è stata tempestivamente risolta nelle ultime ore.

Le conversazioni con l’app di ChatGPT non sono criptate: è un grave problema di sicurezza

Crediti: OpenAI

L’ingegnere Pedro Jose Pereira Vieito ha scoperto che le conversazioni avvenute tramite l’app ufficiale di ChatGPT su macOS possono essere lette di chiunque e da qualunque app, poiché queste informazioni sono conservate in un file di testo privo di crittografia. Si tratta di un grave problema nella sicurezza, poiché i dati cosi conservati possono essere trafugati e letti con estrema facilità.

Per fortuna, però, OpenAI è corsa immediatamente ai ripari lanciando un nuovo aggiornamento per l’app che cripta il file contenente le informazioni relative alle conversazioni con il chatbot, in modo da chiudere la falla nella sicurezza. Il consiglio, quindi, è quello di effettuare immediatamente l’aggiornamento per evitare che le informazioni condivise con ChatGPT possano essere rubate e lette da chiunque.

