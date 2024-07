ONEXPLAYER Mini sfida Steam Deck a meno di 700€: Ryzen 7, 16 GB di RAM e 2 TB SSD!

Con l’avvento di soluzioni come Steam Deck e Switch si è acceso un interesse fortissimo per le console da gaming portatili, con soluzioni per tutti i gusti e per tutte le tasche. Tra le soluzioni più interessanti sulla piazza c’è ONEXPLAYER Mini, dispositivo dotato di specifiche di tutto rispetto ed un prezzo interessantissimo: ecco come fare per risparmiare grazie alla nuova promozione targata Geekbuying!

ONEXPLAYER Mini scende di prezzo su Geekbuying con coupon e spedizione dall’Europa

Crediti: ONEXPLAYER

L’occasione del momento dedicata a ONEXPLAYER Mini arriva da Geekbuying, con un nuovo codice sconto e la spedizione dall’Europa (sempre gradita): utilizzando il coupon “NNNIT06278“ il prezzo finale scende a 699€, una cifra particolarmente appetibile viste le caratteristiche della console.

Crediti: ONEXPLAYER

Parliamo infatti di un modello con pochi compromessi: il display è un pannello touch IPS da 7″ con risoluzione Full HD (1.920 x 1.200 pixel), rapporto in 16:10 e il 100% della gamma sRGB. Il processore è una soluzione AMD Ryzen 7 5800U (con turbo max fino a 4,4 GHz), accompagnato da una scheda Radeon Vega 8 e supportato da 16 GB di RAM LPDDR4X e 2 TB di storage SSD. Il tutto in una struttura abbastanza compatta, con un peso di 619 grammi e un giroscopio integrato, ovviamente con i vantaggi di Windows. Non mancano una ventola di raffreddamento regolabile, una capiente batteria da 12.450 mAh con ricarica da 65W, il WiFi 6 e varie porte per tutti i tipi di collegamento (HDMI, Ethernet, USB-C e non solo). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

