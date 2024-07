OnePlus Pad 2, Watch 2R e Nord Buds 3 Pro ufficiali: nuovi tablet, smartwatch e cuffie in Italia

Oggi non è soltanto la giornata di presentazione di OnePlus Nord 4: per l’occasione, la compagnia di Pete Lau ha annunciato anche un nuovo ecosistema composto da OnePlus Pad 2, Watch 2R e Nord Buds 3 Pro. Con il nuovo smartphone arrivano anche tablet, smartwatch e cuffie true wireless, ecco quali sono le rispettive novità.

OnePlus lancia ufficialmente i nuovi Pad 2, Watch 2R e Nord Buds 3 Pro

Fra i tablet di ultima generazione, OnePlus Pad 2 è uno dei pochi modelli che può vantare una configurazione basata su Snapdragon 8 Gen 3, combinato a un ampio schermo Dolby Vision da 12,1″ 3K fino a 144 Hz e 900 nits, e a sei speaker stereo. È alimentato da una batteria da 9.510 mAh con ricarica Super VOOC da 67W, contenuta in una scocca da 6,49 mm e 584 grammi di peso nella colorazione Nimbus Gray.

A completarne la dotazione ci sono OnePlus Stylo 2 e Smart Keyboard, così come funzioni d’intelligenza artificiale come AI Speak per farsi leggere i testi, Recording Summary per riassumere testualmente le riunioni e AI Writer per produrre contenuti da prompt testuali. OnePlus Pad 2 è disponibile dall’1 agosto al prezzo di 549€ per l’unica versione da 12/256 GB, con il pennino che costa 99€, la tastiera 149€ e la custodia 59€, anche se si può ricevere uno degli accessori in omaggio preordinando il tablet.

Passando a OnePlus Watch 2R, lo smartwatch prende quanto visto con OnePlus Watch 2, come il sistema operativo Wear OS 4 e l’autonomia fino a 100 ore (500 mAh a 7.5W) grazie all’architettura doppia che combina la potenza dello Snapdragon W5 con 2/32 GB e l’efficienza dell’MCU Efficiency BES2700. La connettività comprende GPS a doppia frequenza. È stata migliorata l’app OHealth, potendo personalizzare il monitoraggio dell’attività fisica con oltre 100 modalità di allenamento. Inoltre, la scocca in alluminio è certificata 5ATM ed è più leggera del 25% di quella di Watch 2. Nelle colorazioni Forest Green e Gunmetal Gray, OnePlus Watch 2R è disponibile al prezzo di 279€, con sconto di 30€ per chi lo acquista oggi.

Infine le OnePlus Nord Buds 3 Pro, cuffie true wireless di tipo in-ear dotato di cancellazione ANC di tipo ibrida e adattiva fino a 49 dB con modalità Trasparenza, oltre a driver titanizzati XL con tecnologia BassWave 2.0 e Master EQ, connettività Bluetooth 5.4 con Dual Connection, Google Fast Pair, certificazione IP55 e autonomia fino a 44 ore. Nelle colorazioni Starry Black e Soft Jade, hanno un prezzo di listino di 79€ in sconto a 69€ se acquistate oggi.

