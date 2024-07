OnePlus Pad 2 e Watch 2R stanno arrivando in Italia: ecco le novità

Tra pochi giorni si terrà l’evento di lancio estivo di OnePlus e finalmente l’azienda cinese ha svelato quali sono le novità in arrivo. Si tratta di una presentazione Global e tutti i dispositivi annunciati saranno disponibili in Italia: tenetevi forte perché non ci sarà sono OnePlus Nord 4 ma anche Pad 2, Watch 2R e gli auricolari true wireless Nord Buds 3 Pro!

OnePlus Pad 2, Watch 2R e Nord Buds 3 Pro: ufficiale la data di presentazione

Crediti: OnePlus

La data di presentazione è la stessa confermata in precedenza: l’evento estivo si terrà il 16 luglio a Milano, con una linea di prodotti particolarmente ricca. Sul palcoscenico sfileranno il nuovissimo OnePlus Nord 4 e altre novità; per quanto riguarda lo smartphone si tratta del primo dispositivo completamente in metallo dell’era 5G (ormai tutti i telefoni sono realizzati in vetro o plastica, al massimo con una struttura in alluminio o titanio). Il nuovo device della serie Nord è già stato protagonista di un bel po’ di indiscrezioni e qui trovate tutti i dettagli.

Pad Pro – Crediti: OnePlus

Per quanto riguarda OnePlus Pad 2, si tratterà di un tablet di punta progettato per migliorare la produttività degli utenti (presumibilmente con un’esperienza desktop con stilo e tastiera magnetica). Non ci sono ancora né immagini né indiscrezioni e in precedenza si è parlato di un possibile rinvio; non ci mettiamo la mano sul fuoco (siamo sempre aperti alle sorprese) ma visto il recente debutto di OnePlus Pad Pro in Cina (il primo tablet con Snapdragon 8 Gen 3) non è da escludere che questo Pad 2 Global sia un rebrand.

Watch 2 China – Crediti: OnePlus

Abbiamo poi una terza novità, ossia OnePlus Watch 2R: dopo il successo di Watch 2 c’era d’aspettarsi il lancio anche di un altro indossabile con Wear OS di Google. Ma quali saranno le differenze? Secondo i leak potremmo avere due novità: un look diverso (con un corpo completamente circolare, quindi senza la sporgenza laterale che caratterizza Watch 2) e la connettività LTE.

Infine durante l’evento del 16 luglio ci saranno anche gli auricolari TWS OnePlus Nord Buds 3 Pro, delle nuove cuffiette top ma dal prezzo accessibile. Tornando a OnePlus Nord 4, effettuando il preordine è possibile acquistare una Limited Edition con due prodotti co-branded, ossia la pratica ed elegante “TUMI Voyageur Persia Crossbody Bag” e l’iconica e trendy “TUMI 19 Degree Aluminium International Carry-on“, entrambi intrinsecamente ispirate al prossimo Nord 4. Simile al design monoblocco in metallo dell’ultimo smartphone della gamma, la TUMI 19 Degree Aluminium International Carry-on è realizzata in alluminio di alta qualità.

Crediti: OnePlus

Gli utenti che preordineranno il prossimo OnePlus Nord 4 tramite lo store ufficiale avranno l’opportunità di ricevere in esclusiva una Persia Crossbody Bag co-branded con OnePlus, fino ad esaurimento scorte. La Tumi 19 Degree Aluminium International Carry-on sarà invece regalata ad alcuni fortunati utenti che preordineranno Nord 4, tramite un meccanismo di estrazione casuale. Sarà anche un premio in palio tra la community che parteciperà all’evento di lancio a Milano, Italia, il 16 luglio.

