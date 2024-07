OnePlus Pad 2, Watch 2R e Nord Buds 3 Pro: svelati tutti i prodotti dell’evento estivo

Si terrà a Milano la presentazione ufficiale di OnePlus Nord 4, ma non sarà l’unica novità dell’evento meneghino, dove vedremo anche OnePlus Pad 2, Watch 2R e Nord Buds 3 Pro. Per il suo keynote estivo, la società di Pete Lau ha approfittato dell’occasione per rinnovare buona parte del suo catalogo: non solo smartphone, quindi, ma anche tablet, smartwatch e cuffie true wireless.

OnePlus Pad 2, Watch 2R e Nord Buds 3 Pro in arrivo, ma abbiamo già le immagini

Di OnePlus Pad 2 sappiamo già praticamente tutto, anche perché dovrebbe trattarsi del rebrand del già noto OnePlus Pad Pro. Tolte le similitudini visive col modello standard, Pad 2 si contraddistinguerebbe per avere un più ampio display LCD da 12,1″ 3K (3.000 x 2.120 pixel) a 144 Hz e fino a 900 nits, e per passare dal MediaTek Dimensity 9000 al Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. I tagli di memoria sarebbero da 8/128 GB e 12/256 GB, per una batteria sempre da 9.510 mAh con ricarica Super VOOC a 67W.

C’è poi OnePlus Watch 2R, anche in questo caso una variante del già esistente Watch 2, stavolta però con caratteristiche più modeste e conseguentemente un prezzo inferiore, si vocifera attorno ai 199/229$ rispetto ai 299$ al lancio per Watch 2.

Chiudiamo con le OnePlus Nord Buds 3 Pro, definiti dalla compagnia come “l’apice degli auricolari ANC di fascia media“. Confrontandole con le attuali Buds Pro 2, si nota un cambio di forma, passando da una custodia quadrata e orizzontale a una tonda e verticale. Ci saranno due colorazioni con doppia finitura lascia e opaca, Nero e Menta in pendant con Nord 4, anch’esso già praticamente ufficiale.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️