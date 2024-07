OnePlus Pad 2 non è ancora ufficiale ma già non ha segreti!

L’evento estivo di OnePlus è fissato per il prossimo 16 luglio a Milano e tra le tante novità in arrivo ci sarà anche un tablet top di gamma. OnePlus Pad 2 sarà presentato tra pochi giorni, ma in rete cominciano già a circolare le prime indiscrezioni con tanti dettagli sul design e le specifiche che troveremo a bordo!

OnePlus Pad 2 sarà ufficiale tra pochi giorni, ma sappiamo già tutto del nuovo tablet: design e specifiche leak

Pad Pro – Crediti: OnePlus

L’ipotesi rebrand era nell’aria fin dal primo annuncio ed ora arrivano altri dettagli: il “nuovo” OnePlus Pad 2 sarebbe un rifacimento per i mercati Global di OnePlus Pad Pro, versione potenziata del primo capitolo lanciata in Cina di recente. Di conseguenza design e specifiche sarebbero ormai noti: il look non cambierà rispetto al modello precedente, con una fotocamera circolare posizionata al centro della scocca. La vera novità starebbe nel comparto tecnico, con la presenza dello Snapdragon 8 Gen 3: si tratterebbe quindi di un tablet top di gamma, con a bordo il chipset Qualcomm high-end del momento.

A new flagship Android tablet is coming to 🇮🇳 India.



Exclusive: OnePlus Pad 2 global variant full specs ⬇️



– Snapdragon 8 Gen 3

– 12.1" 3000x2120p 144Hz IPS LCD w/ Dolby Vision & 900-nits peak brightness

– 8/128GB & 12/256GB

– 6 speakers

– 9,510mAH, 67W SUPERVOOC

– 13MP main,… pic.twitter.com/jC6U8w4T3R — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 6, 2024

Tra le altre caratteristiche spiccano l’ampio schermo LCD da 12,1″ con refresh rate a 144 Hz, Dolby Vision e 900 nit di luminosità di picco; la batteria sarebbe una capiente unità da oltre 9.000 mAh, con tanto di ricarica SuperVOOC da 67W. Di seguito trovate la scheda tecnica completa, basata su quella del modello Pad Pro: manca all’appello il taglio da 16/512 GB, riservato al mercato cinese. Infine, OnePlus Pad 2 sarà accompagnato da una nuova penna (OnePlus Stylo 2), una tastiera Smart Keyboard ed una cover Folio Case.

OnePlus Pad 2 – Scheda tecnica presunta

dimensioni di 268,66 x 195,06 x 6,49 mm per un peso di 584 grammi

display LCD a 12 bit da 12,1″ 3K (3.000 x 2.120 pixel) con rapporto in 7:5, refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 540/120 Hz e luminosità di picco di 900 nit

a da (3.000 x 2.120 pixel) con rapporto in 7:5, refresh rate a , campionamento del tocco a 540/120 Hz e luminosità di picco di 900 nit Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 3* Cortex-A720 @ 3.15 GHz + 2* Cortex-A720 @ 2.96 GHz + 2* Cortex-A520 @ 2.27 GHz)

+ 3* Cortex-A720 @ 3.15 GHz + 2* Cortex-A720 @ 2.96 GHz + 2* Cortex-A520 @ 2.27 GHz) GPU Adreno 750

8/12 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 128/256 GB di storage UFS 3.1 non espandibile

di storage UFS 3.1 non espandibile batteria da 9.510 mAh con ricarica da 67W

con ricarica da fotocamera da 13 MP

selfie camera da 8 MP

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 6 Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1

Android 14 tramite OxygenOS 14

