OnePlus Nord 4 vs OnePlus 12R: quale scegliere?

Un mid-range (che strizza l’occhio alla fascia top) oppure un flagship killer? C’è davvero tanta differenza tra due soluzioni di questo tipo, nel 2024? Ecco il nostro confronto tra design e specifiche dedicato a OnePlus Nord 4 vs OnePlus 12R: la serie Nord è rappresenta la fascia media del brand mentre la famiglia R guarda all’attuale top di gamma. Quale dei due fa al caso vostro?

OnePlus Nord 4 vs OnePlus 12R: quali sono le differenze

DESIGN a confronto

Il nuovo OnePlus Nord 4 presenta un look rinnovato rispetto al resto della gamma (e alla serie principale). Per prima cosa il layout della fotocamera assume un orientamento orizzontale, con una cover posteriore dalla doppia finitura. A proposito, il dispositivo segna il ritorno della scocca in alluminio di grado aeronautico: il telefono presenta un pannello elegante e finemente realizzato, per la massima resistenza. Frontalmente c’è uno schermo AMOLED flat, con una copertura dai bordi leggermente curvi (2.5D). Il design generale è stiloso e piacevole, anche se i gusti sono sempre una questione soggettiva. Per amor di precisione segnaliamo che Nord 4 è un rebrand di OnePlus Ace 3V: le specifiche sono identiche a fronte di un look differente.

OnePlus 12R naviga su acque più tranquille e non osa rispetto al modello maggiore (il top di gamma OnePlus 12). Il design richiama quello del fratellone, con uno schermo AMOLED dai bordi curvi e una scocca in vetro interrotta da un modulo fotografico circolare che si fonde con il bordo del dispositivo. Il display presenta un punch hole centrale (come Nord 4) ed entrambi i telefoni sono dotati di Alert Slider, l’iconico pulsante che permette di attivare la modalità silenziosa in un lampo.

SPECIFICHE a confronto

OnePlus Nord 4 OnePlus 12R Dimensioni 162,6 x 75 x 7,99 mm

199,5 grammi 163,3 x 75,3 x 8,8 mm

207 grammi Impermeabilità IP65 IP64 Display – AMOLED

– schermo flat

– 120 Hz

– 6,74″ 1.5K (2.772 x 1.240 pixel)

– 450 PPI

– PWM Dimming a 2.160 Hz

– 2.150 nit

– profondità colore 10 bit – Fluid AMOLED

– schermo curvo

– 120 Hz LTPO

– 6,78″ 1.5K (2.780 x 1.264 pixel)

– 450 PPI

– Campionamento del tocco a 1.000 Hz

– PWM Dimming a 2.160 Hz

– 4.500 nit

– profondità colore 10 bit

– Gorilla Glass Victus 2 Chipset Snapdragon 7+ Gen 3

4 nm TSMC Snapdragon 8 Gen 2

4 nm TSMC CPU 1 x 2,8 GHz X4

4 x 2,6 GHz A720

3 x 1,9 GHz A520 1 x 3,2 GHz X3

4 x 2,8 GHz A715/A710

3 x 2,0 GHz A510 GPU Adreno 732 Adreno 740 RAM 12/16 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5X ROM 256/512 GB UFS 4.0 256 GB UFS 3.1 Micro SD ❌ ❌ Sicurezza Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Fotocamera – 50 MP LYT-600 f/1.8, PDAF, OIS

– 8 MP ultra-wide IMX355, f/2.2, FOV 112°, zoom digitale 20X – 50 MP IMX890 f/1.8, PDAF, OIS

– 8 MP ultra-wide IMX355, f/2.2, FOV 112°

– 2 MP macro 4 cm f/2.4 Feature ❌ ❌ Selfie 16 MP f/2.4 16 MP f/2.4 Batteria 5.500 mAh 5.500 mAh Ricarica 100W 100W Ricarica wireless ❌ ❌ SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ❌ ❌ WiFi WiFi 6 WiFi 7 Bluetooth 5.4

SBC/AAC/AptX HD/LDAC/LHDC 5.3

SBC/AAC/AptX/AptX HD/LDAC/LHDC NFC ✔️ ✔️ GPS GPS

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS GPS (L1+L5)

GLONASS (G1)

GALILEO (E1+E5a)

BeiDou

QZSS (L1+L5) Porta USB-C 2.0 USB-C 2.0 Speaker Stereo Stereo Mini-jack cuffie ❌ ❌ Infrarossi ✔️ ✔️ Alert Slider ✔️ ✔️ Software al lancio OxygenOS 14.1

Android 14 OxygenOS 14

Android 14

Le nostre RECENSIONI

OnePlus Nord 4 vs OnePlus 12R – PREZZO a confronto

Concludiamo il nostro confronto OnePlus Nord 4 vs OnePlus 12R con una panoramica dei prezzi. Si parte da 499€ di listino per il modello della serie Nord, disponibile in due tagli. Di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili in Italia, ovviamente con il relativo prezzo e il link all’acquisto.

OnePlus Nord 4 OnePlus 12R 12/256 GB 499,9€ ❌ 16/256 GB ❌ 699€ 16/512 GB 549,9€ ❌

Per quanto riguarda il modello Nord 4, il dispositivo è stato lanciato di recente e attualmente è in fase di preordine. OnePlus 12R è sulla piazza già da diversi mesi e può essere trovato anche a prezzi più abbordabili: la migliore occasione, nel momento in cui scriviamo, arriva da eBay a 519€.

