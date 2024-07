OnePlus Nord 4 ufficiale: il mid-range di lusso all’esordio in Italia

Non succede tutti i giorni che la presentazione globale di uno smartphone come OnePlus Nord 4 abbia luogo in Italia, più precisamente in quel di Milano. Al Summer Launch Event odierno si è parlato di ecosistema, visti i nuovi OnePlus Pad 2, Nord Buds 3 Pro e Watch 2R, ma è innegabile che il protagonista sia il nuovo capitolo principale della famiglia low-cost di OnePlus.

OnePlus ha presentato ufficialmente Nord 4: tutte le novità, fra specifiche e prezzi

OnePlus Nord 4 si presenta sin da subito con una scelta singolare. Per non bloccare la connettività, gli smartphone odierni hanno un retro o in vetro o in plastica: pur essendo un telefono 5G, Nord 4 ha invece una scocca unibody in alluminio. Per questo, OnePlus ha implementato antenne 5G più piccole del 50% e una scheda madre che amplifica invio e ricezione dei segnali. Nelle tre colorazioni Obsidian Midnight, Oasis e Mercurial Silver, Nord 4 adotta la finitura Nordtone, con quella argentea che presenta un incisione laser che riporta alla mente una trama simil-kevlar.

Passiamo al comparto hardware, che si basa sullo Snapdragon 7+ Gen 3, SoC TSMC a 4 nm che presenta CPU octa-core Kryo (1 x 2,8 GHz X4 + 4 x 2,6 GHz A720 + 3 x 1,9 GHz A520) e GPU Adreno 732 e memorie LPDD5X e UFS 4.0. Una configurazione che gli permette di ottenere circa 1.500.000 su Antutu, il tutto coadiuvato da una batteria da 5.500 mAh e supporto alla ricarica Super VOOC da 100W e sistema Battery Health Engine per preservarne la longevità.

Si è parlato anche d’intelligenza artificiale: Trinity Engine si occupa di migliorare le prestazioni, analizzando il funzionamento di CPU, RAM e ROM e gestendoli per renderli più fluidi nel quotidiano. AI Writer prende un semplice prompt e lo trasforma in un testo elaborato, AI Recording Summary riassume testualmente le riunioni registrate, mentre AI Speak e AI Summary servono per riassumere siti web e app.

L’intelligenza artificiale interviene anche nella fotocamera, una 50+8 MP con sensore Sony LYT-600 con OIS e ultra-grandangolare, assieme alla selfie camera da 16 MP e agli stessi algoritmi RAW di OnePlus 12. AI Eraser rimuove oggetti e persone indesiderati dalle foto, AI Best Face e AI Clear Face fa sì che i volti siano immortalati al meglio senza occhi chiusi, e AI Smart Cutout 2.0 permette di aggiungere elementi alle proprie foto. A proposito di software, Android 14 e OxygenOS 14 vengono accompagnati da 4 anni di aggiornamenti Android e 6 anni di patch di sicurezza.

OnePlus Nord 4 è disponibile in Italia dall’8 agosto al prezzo di vendita di 499,99€ per la variante da 12/256 GB, salendo a 599,99€ per quella da 16/512 GB. Chi effettuerà il preordine avrà diritto a un regalo a scelta fra le cuffie TWS OnePlus Nord Buds 3 Pro, una borsa a tracolla TUMI Voyager Persia (dal valore di 210€), una cover per Nord 4 o un adattatore OnePlus.

