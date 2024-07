OnePlus Nord 4 è tutto da scoprire: annunciato un pop-up store a Milano

Per celebrare il lancio di OnePlus Nord 4, la compagnia cinese ha annunciato un pop-up tour europeo in 11 paesi, con partenza da Milano. L’evento permetterà di acquistare in anticipo l’ultimo smartphone della serie Nord e di provare i nuovi prodotti dell’ecosistema del brand: ecco dove e quando trovare questo particolare pop-up store!

OnePlus Nord 4: Milano è la prima tappa del pop-up tour europeo: ecco dove e quando scoprire il nuovo smartphone

Crediti: OnePlus

L’appuntamento con OnePlus Nord 4 e il pop-up store dedicato è fissato per il prossimo 25 luglio, prezzo Dazi Milano (Piazza Sempione, 1) a partire dalle 19:00. Come anticipato in apertura, nel corso dell’evento (limitato solo a quest’unico giorno) sarà possibile provare e acquistare in anticipo il nuovo smartphone, prima della commercializzazione vera e propria (sarà in vendita dall’8 agosto). Inoltre gli appassionati tech avranno la possibilità di provare i nuovi OnePlus Pad 2 e Watch 2R, entrambi freschi di lancio insieme al telefono della famiglia Nord. Non mancheranno esperienze interattive, sconti sui prodotti e competizioni. Inoltre i primi 20 a pre-ordinare il prodotto all’interno dello store riceveranno una borsa Crossbody TUMI del valore di 200€. Di seguito trovate l’elenco delle tappe europee del pop-up tour.

Dazi Milano, Milano , Italia – 25/07

, Italia – 25/07 Elektrownia Powiśle – Main street Dobra, Varsavia , Polonia – 27/07

, Polonia – 27/07 Centro Oberhausen, Oberhausen , Germania – 29/07

, Germania – 29/07 Solo Sokos Hotel Torni, Helsinki , Finlandia – 30/07

, Finlandia – 30/07 Scenario – OneTower, Bucarest , Romania – 31/07

, Romania – 31/07 Westfield La Part-Dieu, Lione , Francia – 31/07

, Francia – 31/07 Worten Centro Comercial Colombo, Lisbona , Portogallo – 01/08

, Portogallo – 01/08 Elgiganten, Odense , Danimarca – 01/08

, Danimarca – 01/08 El Corte Inglés, El Bercial, Madrid , Spagna – 03/08

, Spagna – 03/08 Q Music Festival, Ostenda , Belgio – 03/08

, Belgio – 03/08 Covent Garden Piazza, Londra, Regno Unito – 06/08

Il nuovissimo OnePlus Nord 4 è il solo smartphone 5G dotato di una scocca in metallo, dal look elegante ed unico. Il dispositivo è mosso dallo Snapdragon 7+ Gen 3 ed offre fino a 16 GB di RAM e 512 GB di storage. Presente all’appello una fotocamera Sony da 50 MP, 5.500 mAh di batteria e tre colorazioni stilosissime (Obsidian Midnight, Mercurial Silver e Oasis Green). Il prezzo parte da 499€ e può essere acquistato sia durante l’evento pop-up oppure tramite lo store ufficiale di OnePlus. Per saperne di più date un’occhiata alla nostra recensione!

