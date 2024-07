OnePlus Nord 4: migliori cover, pellicole ed accessori

Dopo il cambio di look di Nord CE 4 Lite 5G, la compagnia di Pete Lau ha presentato ufficialmente il nuovo modello di punta della serie e anche in questo caso è impossibile non notare uno stile completamente rinnovato. Può piacere o meno, ma sicuramente non lascia indifferenti: è OnePlus Nord 4 e se avete scelto di affidarvi all’ultimo mid-range del brand ecco come proteggerlo al meglio con una selezione di cover, pellicole ed accessori dai migliori store online.

Migliori cover, pellicole ed accessori per OnePlus Nord 4

Crediti: OnePlus

Scopri dove comprare le migliori cover, pellicole ed accessori per il nuovo OnePlus Nord 4. N.B. – se non visualizzi correttamente i box con i prodotti presenti all’interno dell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

ONEPLUS NORD 4 – SCHEDA TECNICA & PREZZO – RECENSIONE

Amazon

Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web!

eBay

Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alle offerte di eBay!

AliExpress

Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alle offerte di AliExpress!

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le